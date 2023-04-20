McLaren, genç sürücü programını genişletiyor!

McLaren'in pilotlara F1'e giriş imkanı sağlama konusunda uzun bir geçmişi var; en önemli örnekler olarak Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne, Lando Norris ve takıma bu yıl dahil olan Oscar Piastri'yi gösterebiliriz.

Bu konuda önemli bir adım daha atan takım, genç sürücü programının kapsamını "yeni yeteneklerin F1'e geçişini kolaylaştırmak amacıyla genç sürücüleri kartingden profesyonel yarış pilotluğuna kadar gelişimlerinde desteklemek" üzere genişletti.

Takımın açıklamasında, "Programımız tabandan gelen yeteneklere yönelik bu desteğin yanı sıra diğer serilerdeki yerleşik profesyonel sürücüleri de destekleyecek ve onlara F1'de deneyim kazanma fırsatları sunacak." ifadeleri yer aldı.

Takımın amacı, bu girişim sayesinde IndyCar ve Formula E takımları için de yarış, test ve geliştirme sürücüleri bulabilmek.

Programın başında yer alacak isimse son yıllarda daha çok komiserler kurulunda gördüğümüz eski bir pilot: Emanuele Pirro!

Daha önce 1988-1992 yılları arasında resmi test sürücülüğünü yaptığı McLaren'a geri dönen Pirro, 1989-1991 yılları arasında Benetton ve Scuderia Italia ile yarışmış ancak başarılı olamamıştı.

Pirro "Bu görev beni birkaç nedenden ötürü heyecanlandırıyor."

"McLaren bana bir F1 pilotu olabilme ve [Ayrton] Senna, [Alain] Prost, [Gerhard] Berger gibi isimlerle birlikte çalışarak kendimi daha yüksek bir seviyeye çıkarma fırsatı vererek kariyerimde çok önemli bir rol oynadı."

"Ekibimle birlikte benim rolüm, son teknoloji ürünü bir programın oluşturulmasına, mümkün olan en iyi sürücülerin seçilmesine ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları için ihtiyaç duydukları tüm araçların sağlanmasına yardımcı olmak."

"Dahası, onları McLaren misyonuna, vizyonuna ve değerlerine yerleştirmek ve umarım içlerinden birinin F1 takımına geçmesini sağlamak."

"McLaren sürücü geliştirme programına profesyonel bir kariyer için ekstra fırsatlar sunacak olan IndyCar ve Formula E takımları da bizim için önemli bir değer."

"Genç sürücülerle çalışmayı ve onların büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmayı seviyorum. Geçmişte bunu yaptığım her sefer zenginleştirici bir deneyim oldu, bunu tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum."

"McLaren F1'de inanılmaz bir geçmişe sahip. Bu benim için çok şey ifade ediyor ve bu programın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."

"Zak Brown [McLaren CEO'su] ve Andrea Stella'ya [McLaren takım patronu] bana bu büyük fırsatı verdikleri için minnettarım." dedi.

Emanuele Pirro, Driver Steward, FIA, and Michael Masi, Race Director, FIA. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren'in mevcut genç sürücü kadrosunda IndyCar yıldızları Pato O'Ward ve Alex Palou'nun yanı sır Formula 4 sürücüsü Ugo Ugochukwu yer alıyor.

Brown, "McLaren, yeni yetenekleri üst düzey yarış pilotlarına dönüştürme konusunda uzun bir geçmişe sahip ve bunun gelecekte de devam edecek olmasından gurur duyuyorum."

"Emanuele tarafından yönetilecek olan ve genç yetenekleri son derece rekabetçi profesyonel yarış pilotlarına dönüştürmek için gereken destek ve kaynakları sağlayabilecek deneyimli bir ekibimiz var."

"McLaren'in Formula 1, IndyCar ve Formula E'deki geniş yarış portföyüyle, genç yeteneklerin kariyerlerinin en başından tam zamanlı yarış veya test ve geliştirme rollerine kadar gelişmelerine yardımcı olmak için iyi bir konumdayız."

"Pato, Alex ve Ugo'dan oluşan heyecan verici bir yetenek havuzuna sahibiz ve McLaren sürücü geliştirme programını oluşturmaya başlarken onların gelişimini desteklemeye devam edeceğim için heyecanlıyım." dedi.