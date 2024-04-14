Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

McLaren: "Geliştirme yarışında yine zirvede olmayı umuyoruz"

Andrea Stella, McLaren'in 'geliştirme yarışında' rakiplerini geride bırakarak geçen yılki senaryoyu tekrarlayabileceğini umuyor.

Filip Cleeren Ronald Vording
Oscar Piastri, McLaren MCL38 Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren, 2023 sezonuna en gerideki takımlardan biri olarak başlamasına rağmen temmuz ayındaki Britanya GP'den itibaren dokuz podyum alarak Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Şu anda üçüncü sırada yer alan McLaren, sıralamada Mercedes'in önünde yer alıyor. Ancak Ferrari'nin yarış performansında büyük ilerlemeler kaydetmesi sebebiyle İtalyan takımının gerisinde kalmış durumda. 

Woking fabrikasında 'güçlü bir ilerleme' gören takım patronu Stella, rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen takımının geliştirme yarışında yine zirveye çıkmasını umuyor.

Geliştirme çalışmalarının Ferrari'yi yakalamak için yeterli olup olmayacağı sorusuna Stella şu yanıtı verdi: "Bu bir geliştirme yarışı olacak, dolayısıyla tek adımlık bir geliştirme yeterli olmayacak."

"Ancak geçen yıl rakiplerimizi geride bırakmayı başardık, bir sezonda rakiplerimizden daha fazla tur zamanı geliştirdik. Dolayısıyla bu, bizim için hedef olmaya devam ediyor."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

"Piste getirmeyi planladığımız şeylerin gerçekleştiğini gördüğümüz sürece mutluyuz çünkü sağlam bir ilerleme yolunda olduğumuzu anlıyoruz."

Stella, üçüncülüğü korumanın McLaren için 'güçlü bir sonuç' olacağını, ancak ellerine fırsat geçmesi durumunda Ferrari'yi yakalamaya çalışacaklarını da ekledi.

Stella, "Bence gerçekçi bir senaryoda, şampiyonada üçüncü sırayı koruyabilmek harika bir sonuç olacaktır."

"Ama aynı zamanda, Ferrari ile rekabet edebileceğimizi düşündüğümüz bazı pistler de var. O noktada ise 'Neden olmasın?' diyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, Formula 1'de mesele 'böyle bir konumda olmak isterdim' demek değil, o konum için mümkün olduğunca çok zorlamaktır."

"Aracınızı mümkün olduğunca geliştirip yarış hafta sonlarındaki performansınızı mümkün olduğunca en üst düzeye çıkarırsınız; sonunda nerede olduğunuzu görmeye çalışırsınız."

"Miami'den sonra birtakım geliştirmeler yaptığımızda ne kadar rekabetçi olduğumuzu daha net bir şekilde göreceğiz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Honda ve Aston Martin, 2026 için hedefi "şampiyonluk" olarak belirledi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Sanchez üç ay sonra McLaren'den neden ayrıldı?

Sanchez üç ay sonra McLaren'den neden ayrıldı?

Formula 1
Japonya GP
Sanchez üç ay sonra McLaren'den neden ayrıldı?
Honda, 2026'dan sonra Verstappen ile yeniden çalışmayı umuyor

Honda, 2026'dan sonra Verstappen ile yeniden çalışmayı umuyor

Formula 1
Japonya GP
Honda, 2026'dan sonra Verstappen ile yeniden çalışmayı umuyor
Horner: "Ricciardo'nun kendini toparlayacağından eminim"

Horner: "Ricciardo'nun kendini toparlayacağından eminim"

Formula 1
Japonya GP
Horner: "Ricciardo'nun kendini toparlayacağından eminim"

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

F1 Formula 1
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye