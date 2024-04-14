McLaren: "Geliştirme yarışında yine zirvede olmayı umuyoruz"

McLaren, 2023 sezonuna en gerideki takımlardan biri olarak başlamasına rağmen temmuz ayındaki Britanya GP'den itibaren dokuz podyum alarak Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Şu anda üçüncü sırada yer alan McLaren, sıralamada Mercedes'in önünde yer alıyor. Ancak Ferrari'nin yarış performansında büyük ilerlemeler kaydetmesi sebebiyle İtalyan takımının gerisinde kalmış durumda.

Woking fabrikasında 'güçlü bir ilerleme' gören takım patronu Stella, rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen takımının geliştirme yarışında yine zirveye çıkmasını umuyor.

Geliştirme çalışmalarının Ferrari'yi yakalamak için yeterli olup olmayacağı sorusuna Stella şu yanıtı verdi: "Bu bir geliştirme yarışı olacak, dolayısıyla tek adımlık bir geliştirme yeterli olmayacak."

"Ancak geçen yıl rakiplerimizi geride bırakmayı başardık, bir sezonda rakiplerimizden daha fazla tur zamanı geliştirdik. Dolayısıyla bu, bizim için hedef olmaya devam ediyor."

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Piste getirmeyi planladığımız şeylerin gerçekleştiğini gördüğümüz sürece mutluyuz çünkü sağlam bir ilerleme yolunda olduğumuzu anlıyoruz."

Stella, üçüncülüğü korumanın McLaren için 'güçlü bir sonuç' olacağını, ancak ellerine fırsat geçmesi durumunda Ferrari'yi yakalamaya çalışacaklarını da ekledi.

Stella, "Bence gerçekçi bir senaryoda, şampiyonada üçüncü sırayı koruyabilmek harika bir sonuç olacaktır."

"Ama aynı zamanda, Ferrari ile rekabet edebileceğimizi düşündüğümüz bazı pistler de var. O noktada ise 'Neden olmasın?' diyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, Formula 1'de mesele 'böyle bir konumda olmak isterdim' demek değil, o konum için mümkün olduğunca çok zorlamaktır."

"Aracınızı mümkün olduğunca geliştirip yarış hafta sonlarındaki performansınızı mümkün olduğunca en üst düzeye çıkarırsınız; sonunda nerede olduğunuzu görmeye çalışırsınız."

"Miami'den sonra birtakım geliştirmeler yaptığımızda ne kadar rekabetçi olduğumuzu daha net bir şekilde göreceğiz." dedi.