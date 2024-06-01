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Formula 1

McLaren, geliştirme paketinde 'sürpriz' performans artışı keşfetmiş

Bazı rakipler simülasyon kazanımlarını tur zamanına dönüştürmekte zorlanırken, McLaren tam tersini yapıyor ve Andrea Stella MCL38 ile elde ettikleri kazanımların beklenenden 'biraz daha fazla' olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, collects the Constructors trophy

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren Miami Grand Prix'sinde büyük ölçüde revize edilmiş MCL38'i piste çıkardı ve yarış, Lando Norris'in ilk Formula 1 zaferiyle sonuçlandı.

Britanyalı pilot damalı bayrağı Max Verstappen'in yedi saniye önünde gördü.

Oscar Piastri ise Monte Carlo'daki yarışta lider Charles Leclerc'in yedi saniye gerisinde kaldı.

McLaren takım patronu Stella, "Gördüğümüz ve beklediğimiz şey her koşulda daha fazla yere basma kuvveti." 

"Beklentimizle karşılaştırıldığımızda araç düşük hızda da iyi davranıyor gibi görünüyor. Muhtemelen geliştirme araçlarımıza dayanarak beklediğimizden biraz daha fazla, bu iyi bir haber." 

"Ancak açıkçası bu, çok doğru bir şekilde anlamamız gereken bir şey. Böylece bu yönde daha fazla geliştirme yapmak için doğru bilgiye sahip olacağız, çünkü bu durum tur zamanı için çok kârlı görünüyor ve ayrıca düşük hızlı virajlara sahip pistlerde bizi rekabetçi kılıyor."

"Geliştirmelerin muhtemelen beklenenden biraz daha iyi çalışmasının bu yönü haritanın her yerinde görülüyor, yani sadece düşük hıza özgü değil." 

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

"Bizim için aracın neden düşük hızda oldukça iyi göründüğü hâlâ bir bilinmez. Çok erken bir sonuca varmak istemiyoruz çünkü bu soruya en kesin cevabı bulmamız oldukça önemli."

"Bu daha fazla geliştirme için büyük bir fırsat olabilir, bu yüzden aracın düşük hızda neden rekabetçi olduğunu tam olarak anlamamız gerekiyor." dedi.

Yine de, bunun aslında bir korelasyon sorunu olmadığını, sadece McLaren'in geliştirmelerinin araca tur zamanı kazandırmak için 'beklendiği' gibi çalıştığını söylüyor.

"Bence burada korelasyonun ne olduğu ile pistte beklenen verilerle neyi ölçtüğümüz arasında ayrım yapmalıyız. Bu açıdan bakıldığında, her şey beklendiği gibi gidiyor."

"Ancak diğer bir nokta da, bu tür geliştirmeleri ve özellikle bu ekstra aerodinamik verimliliği getirdiğinizde, kazandığımız tur zamanının ne olduğu."

"Simülasyonunuzu yapıyorsunuz ve belirli bir miktar tur zamanı kazanacağınızı düşünüyorsunuz ama sonra beklediğinizden daha fazlasını kazanıyorsunuz."

"Yani mesele geliştirme ile pist arasındaki korelasyon değil. Daha çok tur zamanı açısından prim, simüle ettiğinizden biraz daha büyük görünüyor."

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