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McLaren, gelişim için ayırdığı bütçeyi sorunları çözmeye harcıyor

McLaren takım patronu Andreas Seidl, yaşadıkları problemlerin kendilerini pek çok anlamda olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, gelişim için ayırdığı bütçeyi sorunları çözmeye harcıyor
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McLaren, Bahreyn'deki sezon öncesi testinden bu yana 2022 için belirlediği hedefleri bir kenara bıraktı ve testten bu yana ortaya çıkan sorunları çözmeye odaklandı.

İlk büyük sorun frenlerin aşırı ısınmasıydı. Takım bu sorunu geçici bir çözümle kontrol altına aldı. Fakat asıl problem araçta yeterince yere basma gücü olmaması gibi görünüyor.

Yeni araçlara geçilmesinin ardından araçların yere basma gücünün üretim şekli değişti ve McLaren'ın çözümleri rakiplerine kıyasla yeterince yere basma gücü sağlamadı. Bu da yol tutuşu büyük oranda düşürüyor.

Geçmişte takımlar böyle bir sorun yaşadığında, genellikle yılın kalan kısmında bunu telafi etmeleri pek mümkün olmazdı. Fakat bu yıl 23 yarış var ve McLaren, pes etme niyetinde değil.

Takım patronu Andreas Seidl, sözlerine MCL36'nın frenlerinde yaşadıkları problemi değerlendirerek başladı: "Şu anda hâlâ geçici bir çözümle yarışıyoruz çünkü çok az zamanımız vardı ve araçlarda kullanabileceğimiz tek güvenilir çözüm buydu. Bu da performans anlamında kesinlikle en iyisi değil."

"Bunun dışında araçta mekanik yol tutuş ve aerodinamik yere basma gücü eksikliğinden kaynaklı yol tutuş eksikliği var. Bunu Bahreyn'deki son sezon öncesi testlerinde açıkça gördük. Bu kesinlikle kullandığımız mevcut fren sistemiyle ilgili bir problem değil."

"Mevcut sorunlar ortaya çıktıktan sonra yaptığımız yoğun çalışma bize, performans gelişimi için kullanmak istediğimiz bazı kaynaklara mâl oldu...,. Bunun bizi bazı tavizler vermeye zorladığını ve aracın performansını geliştirmede gecikmelere neden olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden kesinlikle harika değildi."

"Sonunda mevcut durumu kabul etmek zorundayız. Woking'deki takım çok sıkı çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda sorunların nasıl çözüleceğini ve performansımızı nasıl geliştirebileceğimizi tam olarak kavramak için bunu yapmayı sürdüreceğiz."

"Tekrar iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum. Herkes tamamen motive olmuş durumda. Şimdi bize sadece biraz zaman gerekiyor."

Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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