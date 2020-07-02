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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"

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McLaren: "Gelişim hakkını motor için kullanmamız, gelişmemizi engellemeyecek"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Tem 2020 10:05

McLaren, gelecek yıl motor değiştirmek için bazı gelişim haklarını kulanacak olmalarının, gelişimlerini engellemeyeceğini belirtti.

Formula 1, koronavirüs pandemisinin neden olduğu mali sorunların etkisini en aza indirebilmek amacıyla mevcut araçların dondurulmasına ve takımların bu kış sadece iki gelişim hakkına sahip olmasına karar verildi.

Takımların çoğu bu hakları araçlarını güncellemek için kullanmayı düşünürken, gelecek yıl Renault'dan Mercedes motoruna geçecek olan McLaren, bu hakları yeni motoru araca adapte edebilmek için kullanacak.

Renault geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada böyle bir durumun McLaren'ın gelişim potansiyelini sınırlayacağını öne sürdü, ancak Woking merkezli ekip durumun böyle olacağını düşünmüyor.

Takım patronu, Andreas Seidl, "Bu krizin henüz başındayken, FIA, Liberty ve diğer ekiplerle birlikte yaptığımız görüşmelerin ilk safhasındaydık ve o noktada yönetmelikler üzerinde anlaşılması imkansız görünüyordu."

"Sonunda bir uzlaşma bulduk ve bunu kabul ettik. Sonunda herkes bunun gerçekleşmesi için bazı tavizler ya da taahhütler vermek zorunda kaldı."

"Bizim için bu, bir tür uzlaşma oldu. Ama sonunda kabul edebileceğim bir uzlaşma ve mutluyum. Mercedes güç ünitesini aracımıza koyarak gelecek yıl genel araç performansı ile bir adım atacağımızı düşünüyorum ve bundan memnunuz." dedi.

McLaren başlangıçta Mercedes motorunun tamamen yeni kurallar altında geliştirilecek olan 2021 araçlarına dahil edilmesini amaçlamıştı, ancak şasinin dondurulmasıyla birlikte planlar değişti.

Seidl, yeni güç ünitesini mevcut araca adapte etmenin önünde çok büyük engeller olmadığını söylüyor.

"Mercedes ile zaten çok iyi bir çalışma ilişkimiz var ve sürekli görüşme içindeyiz."

"Ayrıca takımın bu konuda tecrübesi var, son yıllarda düzenli olarak güç ünitesi değiştirdik ve gelecek yıl için sahip olduğumuz kısıtlamalarla bile oldukça iyi bir iş çıkarabileceğimize eminim."

FIA, güç ünitesiyle alakalı çok fazla alana dokunmamıza izin vermeyecek.  Bu yüzden sadece mevcut monokoka yeni güç ünitesini yerleştirmeye odaklanacağız."
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Editör Jonathan Noble

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