McLaren, gelecek sezona kötü başlamamaları gerektiğinin farkında
Bu sezon agresif bir gelişim eğrisi izleyen McLaren, gelecek sezon daha yukarıda olmak için sezona iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğinin farkında.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren McLaren, açılış yarışı olan Bahreyn'de kabusu yaşamış ve fren problemleri sonucu yarıştan puansız ayrılmıştı.
Birkaç yarış içinde toparlanmaya başlayan takım, sorunları çözmeye çalışmaları nedeniyle performans anlamında atılım yapamadıklarını ve ana rakipleri Alpine'e karşı zaman kaybettiklerini sık sık dile getirmekte.
Sezonun son altı yarışına girilmesiyle birlikte takımlar yavaş yavaş 2023 araçları üstünde çalışmaya başladılar. Bu dönemi iyi değerlendirmek isteyen McLaren, gelecek sezon kendilerini aynı durumda bulmamak için geniş kapsamlı değişiklikler yapmalarının gerekebileceğinin farkında.
Motorsport.com tarafından mevcut MCL36 konseptinin devam ettirilip ettirilmeyeceği sorulan Andreas Seidl, "Bence eski ve yeninin bir kombinasyonuyla yola devam edeceğiz."
"Teknik düzenlemelerin de hemen hemen aynı kalması nedeniyle yeni aracımızın bir devrim niteliği taşımayacağı oldukça açık. Ancak ön gruptaki takımların yaklaşık bir saniye daha hızlı olduğunu düşünürsek, gelişim açısından büyük adımlar atmayı hedeflediğimiz de açık." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
McLaren teknik direktörü James Key de F1'de başarılı bir sezon geçirmek için yıla iyi bir araçla başlamanın hayati önem taşıdığını ve geri düştükten sonra gelişmenin ciddi anlamda kaynağa mal olduğunu söylüyor.
Takımın internet sitesine konuşan Key, "Bence ilk üç takımda gördüğümüz standartlar neleri başarabilmeniz gerektiğini gösteriyor."
"Sezona rekabetçi bir araçla başlarsanız güncellemeleri bu temelin üstüne getirebilir ve diğerlerine göre daha az çalışırken, en verimli olacağını düşündüğünüz alanlara daha fazla odaklanabilirsiniz."
"Gelecek yıl daha iyi bir noktada olmak istiyoruz, nitekim bu kadar agresif bir gelişim eğrisi izlemek sürdürülebilir değil. Bu yıldan çıkarmamız gereken dersler var, takım da bu konuda harika iş çıkarıyor."
"Güncellemelerle ilgili yaklaşımımız oldukça agresifti. Her bir parçanın üstünde çok fazla çalışma yaptık, bu çalışmalar beş ya da altı yarış boyunca sürdü ve her bir paket planlandığı gibi çalıştı, bundan memnunuz.
"Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni bir paketimiz daha var, kalan yarışlarda da birkaç küçük güncelleme daha olacak. Piste çok şey getirdiğimizi ve istediğimizi elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.
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