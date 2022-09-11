McLaren, geçen seneki gibi bir mucize beklemiyor

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Takımlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesi veren ancak bir süredir Alpine'e yetişmekte zorlanan McLaren, özellikle düşük yere basma gücü ve yüksek hız isteyen pistlerde zorlanıyor. Bunun son örneği, her iki pilotla da puan alamadıkları Belçika GP.

Ancak Spa-Francorchamps'taki zorlu hafta sonundan sonra Monza'da sürpriz yapan ve iki araçla birden son bölüme kalan McLaren, grid cezalarının ardından Norris ile 3, Ricciardo ile 4. sıradan başlayacak.

Bazı kişiler şimdiden 2021 İtalya GP'sinin bir tekrarını beklemeye başladılar, fakat iki McLaren pilotu da podyum veya galibiyet mücadelesi vereceklerini düşünmüyor.

Hedefini yedinci sıra olarak belirleyen Norris, "Umalım ki geçiş yapmak pek kolay olmasın. Max [Verstappen] ve Carlos [Sainz] hızlıca ön grubu yakalayacaklardır."

"Önümüzdeki Mercedes [George Russell] da bizden hızlı olacak, bunu demekten nefret ediyorum fakat yedinci veya sekizinci sıra gerçekçi hedefimiz gibi duruyor -bu gayet iyi bir sonuç."

"Formül basit; bizden daha hızlı altı araç var, dolayısıyla hemen arkalarında olmak isteyeceğiz."

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, talk after Qualifying Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış için bir diğer endişe ise DRS kullanan pilotların birbirlerini geçememesi ve bir tren oluşturması -hatta 19. sıradan başlayacak olan Lewis Hamilton bu konuda bir şaka yapmış ve "DRS trenine takılırsam arkama yaslanıp yeni Game of Thrones dizisini izleyeceğim" demişti.

Hamilton'ın demecini yorumlayan Ricciardo, "Bakın, yarış öncesi olumsuz düşüncelere kapılmak istemiyorum."

"Geçen yıl geçiş yapmak çok daha zordu, bu yıl ise her şey biraz daha kolaylaşmış durumda, dolayısıyla daha sıkı bir mücadele bekliyorum."

"Daha hızlı araçlar bizi yakalayacaklar, ayrıca DRS trenleri de işimizi zorlaştıracak -ancak yine de karşımızda birtakım fırsatlar çıkacağını düşünmek istiyorum.

"Yeni araçlarla birlikte takip kolaylaştı ancak hava koridorunun etkisi de azaldı, dolayısıyla yarışta nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı bilmiyorum."

"İkinci sektörde diğerlerine yaklaşabiliyoruz, dolayısıyla start pozisyonlarımıza tutunabilirsek hoş bir sürpriz olur." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Son olarak Spa'daki sorunların çözülüp çözülmediğiyle ilgili konuşan takım patronu Andreas Seidl, "Yarışta karşılaşacağımız zorlukların kesinlikle farkında olduğumuzu söyleyebilirim."

"Bu yıl şimdiye kadar hava ve pist sıcaklıklarının da yüksek olduğu düşük yere basma gücü pistlerinde, örneğin Alpine'e kıyasla, tempomuzu korumakta zorlandığımızı gördük."

"Aynı zamanda, bu hafta sonu araçta bazı iyi değişiklikler yaptığımızı da düşünüyorum, takım olarak aracı geliştirmeye devam etmek için harika bir iş çıkardık."

"Muhtemelen etrafımızdaki araçlarla mücadele etmek ve puan kazanmak için iyi bir konumda olacağız." dedi.