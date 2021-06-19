McLaren, gece çalışma yasağını sensör sorunu nedeniyle ihlal etmiş

Kurallar gereği takımlar, gece belirli saatler arasında araç üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorlar.

Fransa'da bu saatler akşam 23:30 ila sabah 09:00 olarak açıklanmıştı. Bu süre içerisinde hiçbir takımın araç üzerinde çalışma yapmaması gerekiyordu.

Ancak McLaren cuma gecesi çalışma yasağına uymadı ve kuralları ihlal etmiş oldu.

FIA, yıl boyunca herhangi bir sorun oluşması halinde çözmelerine yardımcı olmak için takımlara iki kez bu kuralı ihlal etme hakkı veriyor.

McLaren, bu yıl ilk kez bu kuralı ihlal ettiği için herhangi bir ceza almayacak.

Motorsport.com, Daniel Ricciardo'nun vites kutusunu rutin değişiklikler kapsamında değiştirildiğini fakat sonrasında oluşan sensör sorunu nedeniyle ekstra çalışma gerektiğini öğrendi.

Bundan ötürü de takım, çalışma yasağını ihlal etmek zorunda kaldı.