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Formula 1 / Singapur GP Haberler

McLaren: "Galibiyet almak için 'büyük bir adıma' ihtiyacımız var"

McLaren F1 takım patronu Andrea Stella, İngiliz ekibin galibiyet almak için bir başka büyük adıma daha ihtiyacı olduğu görüşünde.

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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren sezon başından bu yana ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve bazı yarışlarda en hızlı ikinci takımdı.

Yine de Red Bull ile özellikle pazar günleri epey fark var gibi görünüyor ve bunu kapatmak için büyük bir adım daha atılması gerekecek.

İngiliz ekip bunu 2023 sezonunda yapmayı beklemiyor fakat gelecek yıl bir sonraki adım atma hedefindeler.

McLaren takım patronu Andrea Stella, yaptığı son açıklamada şu noktada zirvenin uzağında olduklarını kabul etti fakat gelecek için pozitif konuştu.

Stella, "Bugünkü fark göz önüne alındığında, zafer için mücadele edebilmemiz için en az Avusturya'da attığımız adım kadar büyük bir adıma ihtiyacımız var."

"Önümüzdeki birkaç yarışta böyle bir adım atmamız mümkün olmayacak."

"Umarım birkaç ondalık bulabiliriz, bu galibiyet savaşı vermemiz için yeterli olmasa da sezon bitmeden önce birkaç podyum daha almamızı sağlayabilir."

"Şu anda 2024 aracı üzerinde çok sıkı çalışıyoruz ve ona giderek daha fazla önem veriyoruz."

"Gelecek yılın aracına odaklanmamızın bütçe sınırıyla ilgili yok, daha çok zamanlamayla ilgili."

"Belli bir aşamada bunu yapmak zorundaydık, önceden planlanmış bir şeydi." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

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