F1 padoğunun yeni tartışma konusu McLaren'ın fren kampanasındaki delik!

McLaren, Macaristan Grand Prix'si öncesinde, bazılarının lastik sıcaklığını yönetmeye yardımcı olabileceğini düşündüğü özel bir çözüm nedeniyle kendisini tartışmaların merkezinde buldu.

İlk olarak Alman yayın kuruluşu Auto Motor Und Sport tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, McLaren'ın fren kampanalarının tasarımı kısa süre önce Red Bull'un dikkatini çekti.

Görünüşe bakılırsa Red Bull, McLaren'ın neyin peşinde olduğunu öğrenmek FIA'ya bazı sorular yöneltti.

Söz konusu çözüm, MCL38'in arka fren kampanasında tespit edilen küçük bir delik.

Teoriye göre bu delik McLaren'in fren kampanası ile tekerlek arasındaki hava akışının artırmasına olanak tanıyarak, hem sıralama turlarında hem de yarışta sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelliyor.

F1 takımları uzun süredir frenlerin kampana içinde ürettiği ısıyı kontrol etme ve lastiklerin aşırı ısınarak, çalışma aralığının dışına çıkmasını engelleme konusunda zorluk çekiyor.

Takımlar, lastikleri frenlerin ısı kaynağından korumaya çalışmak için çift koruma katmanı kullanıyor.

İlk karbon katman fren kaliperi ile diskin etrafını sarıyor ve sıcak havayı fren kanallarının arkasındaki çıkışa iten özel kanallara sahip.

İkinci katman bir tampon görevi görüyor ve tekerlek ile birinci kampana arasında boşluk yaratarak, temiz havanın soğutmayı arttırmasına yardım ediyor.

Görünüşe bakılırsa dış katmandaki bu delik, temiz hava akışının janta doğru üflenmesini sağlayarak soğutmaya yardımcı oluyor.

Ancak asıl sorun, bu tür deliklere yönetmeliklerde izin verilmiyor olması çünkü tamburun 'düz' bir yüzeye sahip olması gerektiği kural kitabında açıkça yazıyor.

Fakat deliğin varlığı tamamen kurallara aykırı değil çünkü McLaren'ın bu deliği, kampana ve tekerlek sıcaklıklarını izlemek için kullanılan sensörlere erişebilmek için kullandığı öne sürülüyor.

F1 yönetmelikleri takımların antrenmanlarda aerodinamik sensörler gibi kuralların dışında kalan ekstra cihazlar kullanmalarına izin veriyor, ancak araçlar sıralama turları için kapalı park kuralları altına girdiğinde yönetmeliklere tam olarak uymaları gerekiyor.

Teorik olarak, bu deliğe antrenmanlarda izin veriliyor ancak sıralama turlarından itibaren kapatılması gerekiyor.

Red Bull, McLaren'in bu deliği daha önceki yarışlarda açık tuttuğunu fark etmesi üzerine FIA'dan duruma açıklık getirmesini istediği.

Kaynaklara göre FIA, konuyu inceledi ve çok küçük olduğuna inandığı için bu durumu büyük bir endişe kaynağı olarak görmedi. Yine de aracın düzenlemelere uymasını sağlamak için deliği kapatmaları gerektiğini McLaren'da hatırlattı.

Özel fotoğraflarımızın da gösterdiği üzere bu değişiklik Avusturya GP hafta sonunda fark edildi.

Cumartesi günkü sprint yarışında McLaren, bu delikleri açık tutarken, ana yarışta delikleri kapatmak için küçük bir bant parçası kullanıldı.

Red Bull Ring hafta sonunda budeğişikliğe izin verildi çünkü sprint yarışından sonra kapalı park tekrar açılıyordu ve takımlar araçta değişiklikler yapabiliyordu.

Bantta yapılan küçük değişikliğin McLaren'ın Avusturya'daki temposu üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görüldü. Hatta bu deliğin kapatıldığı pazar günkü yarışta Norris, zafer için çekişti.

Britanya Grand Prix'sindeki potansiyel etki de belirsizdi çünkü hafta sonu boyunca hava şartları sürekli değişiyordu.

Konunun kamuoyuna yansımasının ardından bu hafta sonu McLaren'ın yarış temposuna her zamankinden daha fazla dikkat edilecek çünkü hafta sonu boyunca sıcaklıkların çok yüksek seviyede olması bekleniyor.