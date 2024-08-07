McLaren, fren kampanasındaki deliğin F1 padoğunda büyük bir konu haline getirilmesinden dolayı şaşkın
Andrea Stella'ya göre Red Bull'un dikkat çekmesiyle F1 padoğunda büyük bir konu haline gelen McLaren'in fren kampanasındaki delik "çok basit bir mesele."
McLaren MCL38 tambur detayı
Fotoğraf: Franco Nugnes
McLaren takım patronu Andrea Stella, bir fren kampanası deliğinin Formula 1 padoğunda nasıl büyük bir konu haline geldiğine şaşırdığını belirtti. İddiaya göre, Red Bull bu konuda alarma geçtikten sonra padoktaki konuşmalar ortaya çıktı.
Alman yayını Auto Motor und Sport’a göre; Red Bull McLaren MCL38'de yönetmeliklere uygun olması için antrenman sonrasında kapatılması gereken bir fren kampanası deliği tespit etti ancak McLaren ve bir başka takım son yarışlarda bu deliği kapatmadı.
Deliklerin, Avusturya ve Britanya turlarında bantla kapatıldığı söylenmişti – Stella, Sky F1'e McLaren'ın bu yöntemi kullandığını doğruladı – ve FIA'nın, Red Bull'un uyarısıyla deliklerin kapatılması gerektiğini belirttiğini doğruladı. Red Bull, bu deliklerin ekstra bir soğutma mekanizması oluşturduğunu ve kurallara aykırı olduğunu düşünüyordu.
Stella, bunun sadece bir sensör deliği olduğunu ve böyle büyük bir mesele haline gelmesine şaşırdığını belirtti.
"Aslında, bu mesele çok basit."
"Bu, bir sensöre erişim sağlamak için bir delik ve FIA'dan bu deliğin izin verilmediğine dair açıklama aldık ve sadece bantladık.”
"Bu, her nedense padokta büyük bir konu haline gelmiş gibi görünen çok, çok basit bir mesele. Ama böyle bir durum yok." dedi.
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