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Formula 1 Haberler

McLaren: "Formula 1, takımlar arasındaki ortaklıkları gözden geçirmeli"

McLaren Formula 1 patronu Andreas Seidl, takımlar arasındaki teknoloji paylaşımını gözden geçirmesi için FIA'ya çağrıda bulundu.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
McLaren: "Formula 1, takımlar arasındaki ortaklıkları gözden geçirmeli"
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Formula 1'de "B takımlar" ile ilgili konu, son yıllarda sık sık gündeme geldi ve McLaren gibi bazı takımlar, bu tarz ortaklıklardan memnun değildi.

Bütçe sınırının gelişi ve yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle beraber, en iyi takımlardan çeşitli çözümler alan takımların elde ettiği faydalar artık daha daha önemli olacak.

Haas ve Ferrari arasındaki ilişki, 2016'dan beri Formula 1 dünyasının ana konularından birisi oldu. Bu konudaki tartışmalar son birkaç yıldır azalmıştı çünkü Haas gerideydi. Fakat VF-22'nin sezon öncesindeki güçlü performansı, tartışmaların fitilini tekrar ateşledi.

Seidl, bu konu özelinde yorum yapmak istemese de, Mercedes'ten sadece güç ünitesi alan McLaren'ın bu tarz ortaklıklardan memnun olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, şöyle dedi: "Tüm takımlar test haftasında çoğunlukla kendileriyle meşgul, bu yüzden örneğin Haas ve Ferrari'nin araçları hakkında fazla bir şey söyleyemem."

"Fakat genel olarak bakarsak, mevcut yönetmelikler çerçevesinde bu tarz ilişkiler olabileceği ve bunun da bizi endişelendirdiği sır değil."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu yüzden Formula 1'in kesinlikle 10, 11 veya 12 gerçek üreticiden oluşan bir şampiyonaya sahip olması için adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz."

"Bize göre Formula 1'de paylaşılmasına izin verilmesi gereken tek şey güç üniteleri ve vites kutusu. Bu sebeple Formula 1'in, geri kalan her şeyi kendisi üreten 10, 11 veya 12 takımdan oluşan bir şampiyona olması gerekiyor."

"Birisi yukarıda bahsedilen iki unsurun ötesine geçer geçmez, aracın performansında çok önemli bir faktör olan diğer takımın fikri mülkiyetini de satın alıyor ve bana göre F1'in konusu bu olmamalı."

"Bu nedenle aynı endişeleri taşıyan diğer takımlarla beraber bu konuyu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Bu açıdan FIA ile de diyalog halindeyiz."

"Artık bir noktada adımlar atmamızı umuyorum." dedi.

Yeni Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, rüzgar tünellerini paylaşan takımlar ve gayri resmi bilgi aktarımı hakkındaki endişelerini dile getirdi.

F1 TV'ye verdiği demeçte, "Endişe verici olan şey, rüzgar tünelini paylaşanların birlikte bir fincan kahve içebilmeleridir. Özellikle de ortaklarsa 'Son zamanlarda test ettiğin taban nasıldı? Bence o yöne gitmeyin çünkü o kadar iyi değil' diye konuşabilirler." dedi.

Szafnauer Mercedes ve Aston Martin arasında bu tarz bir ilişki olmadığı konusunda netti.

"Aston Martin ve Mercedes arasında kesinlikle böyle bir şey olmadı çünkü sağlam süreçlerimiz vardı."

"İlgili aerodinamik uzmanlarımızla beraber bir fincan kahve içmeye gitmedik. Ancak aerodinamistler aynı yerde çalışıyorlarsa, aynı tüneli kullanıyorlarsa ve aynı kantini paylaşıyorlarsa bu olabilir."

"Bizim rüzgar tüneli kullanma fırsatımız hafta sonu oldu, hafta içi tamamen Mercedes kullandı. Yani aerodinamistler birbirini görmediler bile."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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