McLaren: "Formula 1, hiç olmadığı kadar iyi durumda"

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Liberty Media, Formula 1'in seyirci sayısını artırma konusundaki hedefine yavaş yavaş ulaşıyor. Geçen yılki sezon pek çok izlenme rekoru kırdı ve 2022 yılı da yine heyecanla bekleniyor.

Seyirci sayısının artmasında, Netflix'in Drive to Survive serisinin büyük payı vardı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, sporun geldiği noktadan epey memnun görünüyor.

Brown, RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: "Formula 1 hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve her geçen gün daha da güçleniyor."

"Bunu rekor sayıda yarışla ve etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyen rekor ülkeyle görebilirsiniz."

"TV durumumuz mükemmel seviyede ve sponsorlarla ilgili durumumuz harika."

"Dijital tarafta da durum öyle. Sanırım geçen yılki tüm olaylarından sonra Netflix, Drive to Survive için harika bir sezon daha hazırlayacak."

"Ayrıca bu yıl yarışların daha da iyi olacağını düşünüyorum. Herkesin görmek için sabırsızlandığı yepyeni yarış araçlarımız var. Bu yüzden Formula 1'in hiç bu kadar güçlü olmadığını düşünüyorum."

Brown ayrıca, finans açısından, griddeki tüm takımların sağlıklı durumda olduğuna inanıyor.

"10 takımın tümü finansal olarak çok sağlıklı ya da Formula 1 takımlarını destekleyebilecek insanlara ait. Şampiyonaya katıldıkları için para kazanmasalar bile bunu karşılayabiliyorlar."

"Bu yüzden tüm bu noktalara bakarsanız, her şeyin süper güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani gelecekte sadece daha da güçlenebiliriz."

Formula 1'in ticari başarısına ve bütçe kısıtlamalarına rağmen bazı takımların neden para kazanamadığı sorulduğunda Brown, sorunun araçlar ve hedefler arasındaki uyumsuzluk olduğunu açıkladı.

Brown, "Bence bazı takımların sponsorluk geliri daha az, bu yüzden izin verilenden daha küçük bir bütçeyle çalışıyorlar."

"Bu yüzden herkesin muhtemelen para kazanabileceğini düşünüyorum ancak bu, sahip oldukları hedeflere bağlı. Eğer bütçe sınırı seviyesinde istiyorlarsa, Sauber, Haas ve Williams'ın zamanla bulabilecekleri birçok sponsorluktan yoksun olduklarını düşünüyorum."

"Bahse girerim şimdi de para kazanabilirler ama bu performans açısından maliyetli olur ve bence, hepsinin yüksek performans elde etmek istediklerini düşünürsek, performans peşinde para kaybetmeyi göze alabilirler."

"Nihayetinde amaçlarına ulaştıklarında ve sponsorluk gelirleri arttığında para kazanmaya başlayacaklar.” dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images