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Formula 1 / Son dakika

McLaren, "araç kopyalama" kuralları konusunda FIA’ya güveniyor

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McLaren, FIA’ya, araç kopyalamayla ilgili kuralları başarılı şekilde denetleyeceği konusunda güveniyor.

McLaren, "araç kopyalama" kuralları konusunda FIA’ya güveniyor

FIA bu yıl, geçtiğimiz sezon yaşanan yeni bir ‘Pembe Mercedes’ vakasını önlemek için, Formula 1 kurallarını biraz saha sıkılaştırıldı.

Eski adıyla Racing Point, araçlarını tasarlarken sadece W10’un fotoğraflarını kullandıkları hakkında ısrar etseler de, sonrasında Mercedes motorlu takımın, Mercedes aracının bazı kısımlarını yasal olmayan şekilde kullandığı ortaya çıktı.

FIA ise bu ‘pembe Mercedes’ durumundan sonra, daha sıkı kurallar getirerek kopyalanan araçların önüne geçmeye çalıştı.

McLaren Racing’in CEO’su Brown, mevcut durumda FIA’ya denetleme konusunda güvendiğini dile getirdi.

‘’Yeni kurallar getirildi. Her şeyi yakından izleyeceği ve kurallara sadık kalınmasını sağlayacağı konusunda FIA'ya inanıyoruz.’’

‘’Biz bağımsız bir takımız ve herkesin birer üretici olması gerektiğini düşünüyoruz.’’

‘’Ancak, yine de işbirliği yapılabiliyor, bu yüzden durumları denetleyecekleri ve kurallara uyulduğundan emin olacakları konusunda onlara güveniyoruz.’’

Mercedes’in takım patronu Wolff ise, sisteme güvenmek zorunda olduklarını açıkladı.

Avusturyalı takım patronu, ‘’Bence sisteme güvenmeliyiz. Zak’in de söylediği gibi, yeni kurallar daha sıkı.’’

‘’Geçen yılın sonuna doğru, bu kurallar açıklığa kavuşturuldu. İçine yorum katılabilecek her şey gayet katı şekilde açıklandı, bu yüzden herkes neyin yapılıp neyin yapılamayacağını biliyor.’’

‘’Takımlar arasında her zaman işbirlikleri olacaktır, ancak bu işbirlikleri bilgi değişimi gibi alanlarda yapılmamalı. Bu takımların nasıl performans veya gelişim göstereceği kendilerine kalmış.’’ dedi.

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Editör Betim Aker

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