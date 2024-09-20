McLaren, FIA'nın talebi üzerine tartışmalı arka kanat tasarımını değiştirecek

McLaren, Azerbaycan Grand Prix’sinde Oscar Piastri'nin zaferi sonrası ortaya çıkan tartışmalar üzerine arka kanat tasarımında değişiklik yapacağını açıkladı.



Video görüntülerinde yüksek hızda arka kanadın üst elemanının esnediği görülmüştü.



Bu durum, aracın aerodinamik verimliliğini artırarak düzlük hızını artırma potansiyeli taşıyordu.



FIA, tasarımın tüm esneme testlerini geçmesine rağmen McLaren'den küçük ayarlamalar yapmasını istedi.

McLaren'den konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Bakü arka kanadımızın kurallara uygun olmasına ve tüm FIA esneme testlerini geçmesine rağmen, FIA ile yaptığımız görüşmelerin ardından kanatta bazı küçük ayarlamalar yapmayı kararlaştırdık."