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McLaren, FIA’nın pit stopları sınırlandırma kararını doğru buluyor

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McLaren, bir kaza yaşanmadan önce harekete geçen FIA’nın güvenlik endişelerinden ötürü fazla hızlı pit stoplara bir sınırlama getirmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

McLaren, FIA’nın pit stopları sınırlandırma kararını doğru buluyor

Perşembe günü Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere FIA, takımların lastik değişimini daha hızlı bir hale getirmek için sensörler ve otomatik sistemler kullanmadıklarından emin olmak için harekete geçti.

Macaristan Grand Prix’si itibariyle takımlar, pit stoplarda minimum “insan tepki zamanına” sahip olacak.

Böylelikle, bijon kontrolü için 0.15 saniye ve aracın krikodan indirilmesiyle, pilotun ''git'' sinyalini alması için 0.2 saniye harcanması bekleniyor.

Bu kararın, bazı takımların çok hızlı zamanlar elde etmek için hataya yer vermeyen otomatik sistemlerin sınırlarını zorlaması ardından gelen şikayetler sonrasında alındığı biliniyor.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, pit stoplardaki değişikliğin takımında herhangi bir değişikliğe gidilmesini gerektirmeyeceğini ve FIA’nın bu kararından memnun olduklarını söyledi.

Avusturya Grand Prix’si öncesinde konuşan Seidl, “Pit ekibimizin güvenliği bizim için en önemli şeylerden biri.”

“F1'deki rekabet seviyesi çok yüksek ve bu nedenle FIA'nın kuralların asıl amacını bir açıklığa kavuşturmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, bizim için çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum çünkü her zaman pit ekibimizden kimseyi riske atmadığımızdan emin olmak için daha temkinli bir yaklaşıma sahiptik.” dedi.

Red Bull gibi takımların 2 saniyelik pit stopları şu ana kadar büyük bir kazaya neden olmasa da Seidl, FIA’nın bir olayın yaşanmasını beklemeden harekete geçmesinin daha iyi bir adım olduğuna inanıyor.

”FIA'nın kararlarını memnuniyetle karşılamamızın nedenlerinden biri de önemli olan şeyin, güvenlik sorunlarının yaşanmadan önce tahmin edilebilmesi. Yani, bir olay yaşanana kadar bekleyip sonra harekete geçilmesi değil."

“Bu nedenle, bundan çok memnunuz.”

Seidl, takımının her zaman pit stoplarla ile ilgili yönetmelikleri takip ettiğini ve kullandıkları sistemlerin pit ekibi için herhangi bir risk taşımadığından emin olduklarını da ekledi.

“Pit stop prosedürlerimizde, yönetmeliklerin izin verdiği alanları araştırıyor ama pit ekibimiz için güvenliğini ön planda tutuyoruz.” dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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