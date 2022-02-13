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McLaren: "FIA'nın hatalarını düzeltmek için bir yapıya ihtiyaç var"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1'in FIA tarafından yapılan hataların önüne geçebilmek adına bir yapı oluşturmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

McLaren: "FIA'nın hatalarını düzeltmek için bir yapıya ihtiyaç var"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında yaşananlarla ilgili tartışmalar, üzerinden aylar geçmesine rağmen sakinleşmiş değil. Bundan ötürü herkes, pazartesi günü gerçekleştirilecek F1 Komisyonu toplantısının sonucuna odaklanmış durumda.

FIA bu toplantıyla beraber, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlarla alakalı yaptığı soruşturmanın sonuçlarını takımlara sunacak ve gelecekte bu tarz tartışmaların tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla eylem planı ortaya koyacak.

McLaren patronu Andreas Seidl, Formula 1'de yapılacak şeyleri kararlaştırırken Abu Dhabi'de olanların çok ötesine bakmaları gerektiğini ve daha geniş kapsamlı bir revizyon olması gerektiğini belirtti.

Seidl, "Sporun güzel olan taraflarından birisi, sadece takım tarafında değil, aynı zamanda yarış yönetimi anlamında FIA tarafında da bunun bir insan sporu olması."

“Bu yüzden sadece takım tarafında değil, FIA tarafında da hatalar olabileceğini kabul etmeliyiz ve hatalar tekrar edebilirler."

"Ayrıca bu şekilde hataların olduğun bir konumdaysanız, hatanızı kabul etmek, bu tür hataların veya tartışmaların doğurabileceği sonuçları düzeltmek için bir mekanizma ya da yapıya sahip olmanız bana göre çok önemli."

“Bana göre bu, başlangıçta benzer tartışmalardan kaçınmaya çalışmak kadar önemli bir konu." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Abu Dhabi GP'nin yanı sıra sezon boyunca tartışma konusu olan şeylerden birisi de  yarış kuralların uygulanmasındaki belirgin tutarlılık eksikliğiydi. Bu da takımların, pilotların ve taraftarların kafasını karıştırıyordu.

McLaren özellikle Lando Norris'in Avusturya GP'de Sergio Perez'i pist dışında itmesinden dolayı ceza alması fakat Max Verstappen'in aynısını Brezilya'da yaptığında ceza almaması nedeniyle şaşkındı.

Seidl, FIA'nın pazartesi günü yapacağı toplantıyla beraber çeşitli konularda kapsamlı bir yanıt sunmasını umut ediyor fakat Formula 1 yarışlarının çalışma  şeklini geliştirmek için daha fazla şey yapılmasını istiyor.

”Umarım bu sayfayı, FIA tarafından yapılacak iyi bir analiz ve gelecek için durumu nasıl gelişebileceğimizi de içeren kavramlarla beraber tamamen kapatabiliriz."

"Abu Dabi'den öte, geçen yılın tamamına bakarsanız, spor için iyi olmayan birçok tartışmalı şey oldu."

"Takımlar olarak, sezon boyunca neler olduğunu anladığımızdan emin olmak ve nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek adına FIA ile birlikte bu konu üzerinde zaman ve enerji harcamamız gerekiyor."

"Bunu da kuralların karmaşıklığını azaltarak, yarış direktörüne daha fazla destek vererek, bu tartışmalardan kaçınmak için hakemlere daha fazla destek olarak ve takip veya kuralların uygulanışı açısından durumu kolay hale getirerek yapabiliriz."

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