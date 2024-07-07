McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'

Britanya Grand Prix'si sıralama turlarından sonra bile, Red Bull Ring yarışının son bölümünde yaşananlar konuşuluyor.

Avusturya Grand Prix'sinin son bölümünde Max Verstappen ile Lando Norris arasında temas yaşanmış, bu temas sonrası Norris yarış dışı kalmıştı.

Verstappen çarpışmanın ana sorumlusu olarak suçlandı ve bu nedenle 10 saniye zaman cezası aldı.

Fakat McLaren, üç kez dünya şampiyonu Verstappen'in Norris'e karşı çok sert savunma yaptığını ve bu yüzden yarışın başında hakemler tarafındna uyarılması gerektiğine inanıyor.

Verstappen ayrıca 'frenleme altında hareket etmekle' suçlandı.

Takım patronu Andrea Stella Silverstone'daki sıralama turlarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada McLaren'in konuyla ilgili olarak FIA ile temas halinde olduğunu söyledi.

Stella, "FIA'nın Avusturya'da olanlarla ilgili görüşünü bildirmesinden memnunuz."

"Bu görüş, yarış sırasında ve hemen sonrasında takındığımız tavrın doğru olduğunu teyit ediyor, bundan memnunuz."

"Ancak yarış sırasında çok fazla etkiye sahip olamıyorsunuz çünkü o sırada hakemlerle konuşamıyorsunuz."

"Bizim tavrımız, konuyu kendi içinde inceleyen FIA tarafından da desteklendi. Sanırım hepimiz Max'e bir uyarı, hatta siyah beyaz bayrak verilmesi gerektiği sonucuna vardık."

"Bu, çarpışmaya yol açan gerilimin daha da artmasını önleyebilirdi." dedi.

McLaren için saygı çerçevesinde yarışmak hâlâ bir numaralı öncelik.

Stella şöyle diyor: "Yarıştan hemen sonra Red Bull ve Max'e çok saygı duyduğumuzu ve bu tarz şeylere ihtiyaçları olmadığını söyledim. Bugün hâlâ bu sözlerimin arkasındayım."

"Biz sadece nasıl yarıştığımıza odaklanıyoruz. İzin verilen sınırlar içerisinde, saygılı şekilde yarışmak istiyoruz. Takım olarak sürücülerimizden de bunu bekliyoruz."

"Dolayısıyla, çizgiyi aştıklarını görürsek, ne pahasına olursa olsun onları savunmak yerine, bunun doğru olmadığını kesinlikle onlara bildireceğiz."