McLaren: "FIA pes etmemeli ve 2023 için F1 taban değişikliklerini zorlamalı"

Haberi dinle

2022 sezonu için yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle takımlar, bazı ekiplerin "güvenlik problemi" olarak gündeme getirdiği dalgalanma problemiyle karşılaştılar.

FIA, Kanada GP hafta sonu öncesinde güvenlik gerekçesiyle bu konuda harekete geçti ancak bazı takımlar, bu sorunu tamamen ortadan kaldırdıkları için dalgalanmanın gerçekten bir güvenlik sorunu olup olmadığını sorguladılar.

FIA, geçtiğimiz hafta 2023 için teknik düzenlemeleri değiştireceğini ve sorunu azaltmak amacıyla taban kenarlarını 25 mm yükseltmeye zorlayıp, esnek tabanları önlemek için daha sıkı testler uygulayacağını açıkladı.

Cuma günü Paul Ricard'da altı takımın FIA'nın kuralları değiştirme kararına karşı çıktığı ve sorun zaten kontrol altına alındığı için, bunun bir güvenlik problemi olmadığını düşündüğü ortaya çıktı. Bir bakıma bunun bir güvenlik problemi olduğuna inanmadıkları için kuralların değişmesine karşı çıktılar.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, FIA'nın gelecek yıl için planladığı değişikliklerden memnun ve FIA'yı değişiklikleri uygulamaya çağırdı.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, Mclaren'ın konuyla ilgili pozisyonu sorulduğunda şöyle dedi: "FIA'nın bu konuyla ilgili kararlarından ve liderliğinden memnunuz."

"Tüm bu teknik direktifler yayınlanmaya başladığı vakit, FIA bunların güvenlik gerekçesiyle olduğunu açıkça belirtti."

“Bu yüzden şimdi bunu devam ettirmenin ve herhangi bir yön değişikliği yapmamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan gerçekten memnunuz."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari, Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams'ın kurallarda değişiklik yapılmasına karşı çıktığı düşünülüyor.

Seidl, McLaren'ın olası lobi faaliyetleri karşısındaki konumu hakkında, “Hayır. Biz bağımsız bir takımız, kendi kararımızı kendimiz veriyoruz ve doğru olduğunu düşündüğümüz şey için savaşıyoruz."

“FIA'nın bu konudaki liderliğini destekliyoruz. Bu hâlâ devam eden bir tartışma fakat bunun olması normal."

“Fakat yakında açıklığa kavuşturacağız ve yola devam edeceğiz.” dedi.