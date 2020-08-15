McLaren: "FIA güvence verdiği için Racing Point'le ilgili itirazımızı geri çektik"

Racing Point, 2020 aracında Mercedes'in 2019 fren kanalı tasarımını kullandığı için 15 puan silme ve 400 bin euro para cezası almıştı.

Racing Point, RP20 araç konseptini geçen yılki Mercedes W10'a dayandırmıştı ve bunu, Mercedes'in fotoğraflarına bakarak yaptıklarını iddia etmişti.

McLaren başlangıçta FIA'nın kararına itiraz etme niyetinde olan dört ekipten biriydi ancak kısa bir süre sonra bu itirazını geri çekmeyi seçti.

Williams da ayrıca temyiz başvurusunu geri çekti ve sadece Renault ile Ferrari, Racing Point'e daha büyük bir yaptırım uygulanması için olayı temyize taşıdılar.

Takım patronu Andreas Seidl, McLaren'ın itirazını geri çektiğini çünkü araç kopyalamaya getirilecek kısıtlamalardan memnun olduklarını belirtti.

FIA'dan Nikolas Tombazis, 2021'de yönetmeliklerin sıkılaştırılacağını ve araç kopyalamaya yönelik kısıtlamalar getirileceğini açıklamıştı.

Seidl, "Bunun Mercedes ile hiçbir ilgisi olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Renault, Mercedes'e değil Racing Point'e itiraz etti."

"Ayrıntıları öğrenebilmek için daha fazla zaman kazanmak ve F1 ile FIA'nın, genel konuyla ilgili tam olarak ne yapmak istediğini anlamak için geçen hafta sonu itiraz etmek niyetimizi açıklamıştık."

"Bizim için en önemlisi, FIA'nın ve F1'in gelecekte yoğun kopyalamanın yasaklanması konusunda hemfikir ve adanmış olması."

"Geçen hafta Silverstone'da Nikolas Tombazis'in yaptığı açıklamaların ardından bu salı konuyla alakalı daha fazla bilgi aldık."

"Buna dayanarak, gelecekte McLaren'ın varlığı için en önemli şey olan ve aynı zamanda gelecek rekabetçi olabilmemiz için gerekli olan her şeye sahibiz."

"İstediğimiz şey buydu. Artık enerjimizi kendi takımımıza harcamak bizim için çok önemli, çünkü Silverstone'daki ikinci yarışta gördüğümüz gibi, yapacak çok işimiz var."

"Enerjimi harcamak istediğim şey bu.” dedi.