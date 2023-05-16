McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli"
McLaren patronu Andrea Stella'ya göre FIA, takımların ve yönetim organının yaşadığı karmaşıklığı hafifletmek için Formula 1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli.
McLaren'deki liderlik yapısının gözden geçirilmesini tamamlayan yeni takım patronu Stella, eski sportif direktör Gil de Ferran'ı icracı olmayan danışman olarak yeniden atadı.
Bu hamle kısmen 'düzenleyici çerçevenin daha karmaşık hale gelmesinden' kaynaklandı. Stella, bütçe üst sınırının getirilmesini buna katkıda bulunan önemli bir faktör olarak gösterdi.
Stella, "McLaren'de başlattığımız inovasyon ve evrim sürecinin nispeten hızlı bir şekilde belirlediğimiz bazı öncelikleri vardı."
"Bunlar teknik alanla, aerodinamikle ilgiliydi. Ancak bir Formula 1 takımı oldukça karmaşık bir varlıktır."
"Özellikle bugünlerde, düzenleyici çerçevenin geçmişe kıyasla daha karmaşık hale geldiğini söyleyebilirim. Örneğin finansal düzenlemeleri düşünün."
"Dolayısıyla, bizim de ele almak istediğimiz bir unsur, sahip olduğunuz tüm fırsatları değerlendirmek için liderlik konusunda yeterli kapasiteye sahip olmak istememizdir." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Takımların bütçe sınırı içinde kalmak için harcama denetimini artırmak üzere mali departmanlarına başvurması ve FIA'nın Red Bull'u 2021'de bütçeyi aştığı için cezalandırmak için Ekim 2022'nin sonlarına kadar beklemesi nedeniyle Stella, şimdi kuralları düzene sokmanın gerektiğini düşünüyor.
Kural kitabı hakkında Stella, "Tüm taraflar için çok karmaşık: Takımlar için de FIA için de karmaşık."
"Mali düzenlemeleri düşünün, FIA'nın beyannameleri, gönderimleri kontrol etmesi çok uzun sürüyor. Bu aylar alıyor ve yine de kabul ediliyor."
"Aslında takımlar olarak hepimizin paylaştığı bir çalışma akımı var."
"McLaren olarak düzenlemelerin basitleştirilmesi konusunu kesinlikle destekliyoruz." dedi.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem daha önce kurumun teknik ve mali çerçeveyi etkin bir şekilde denetleme kapasitesini arttırmak için kaynakların geliştirilmesi gerektiğinden bahsetmişti.
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