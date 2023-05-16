Önceki / Davidson: "Hamilton, Alonso gibi ani bir karar vermemeli" Sonraki / Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Formula 1 Haberler

McLaren: "FIA, F1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli"

McLaren patronu Andrea Stella'ya göre FIA, takımların ve yönetim organının yaşadığı karmaşıklığı hafifletmek için Formula 1 kurallarını basitleştirmeyi düşünmeli.

Matt Kew
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren'deki liderlik yapısının gözden geçirilmesini tamamlayan yeni takım patronu Stella, eski sportif direktör Gil de Ferran'ı icracı olmayan danışman olarak yeniden atadı.

Bu hamle kısmen 'düzenleyici çerçevenin daha karmaşık hale gelmesinden' kaynaklandı. Stella, bütçe üst sınırının getirilmesini buna katkıda bulunan önemli bir faktör olarak gösterdi.

Stella, "McLaren'de başlattığımız inovasyon ve evrim sürecinin nispeten hızlı bir şekilde belirlediğimiz bazı öncelikleri vardı."

"Bunlar teknik alanla, aerodinamikle ilgiliydi. Ancak bir Formula 1 takımı oldukça karmaşık bir varlıktır."

"Özellikle bugünlerde, düzenleyici çerçevenin geçmişe kıyasla daha karmaşık hale geldiğini söyleyebilirim. Örneğin finansal düzenlemeleri düşünün."

"Dolayısıyla, bizim de ele almak istediğimiz bir unsur, sahip olduğunuz tüm fırsatları değerlendirmek için liderlik konusunda yeterli kapasiteye sahip olmak istememizdir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Takımların bütçe sınırı içinde kalmak için harcama denetimini artırmak üzere mali departmanlarına başvurması ve FIA'nın Red Bull'u 2021'de bütçeyi aştığı için cezalandırmak için Ekim 2022'nin sonlarına kadar beklemesi nedeniyle Stella, şimdi kuralları düzene sokmanın gerektiğini düşünüyor.

Kural kitabı hakkında Stella, "Tüm taraflar için çok karmaşık: Takımlar için de FIA için de karmaşık."

"Mali düzenlemeleri düşünün, FIA'nın beyannameleri, gönderimleri kontrol etmesi çok uzun sürüyor. Bu aylar alıyor ve yine de kabul ediliyor."

"Aslında takımlar olarak hepimizin paylaştığı bir çalışma akımı var."

"McLaren olarak düzenlemelerin basitleştirilmesi konusunu kesinlikle destekliyoruz." dedi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem daha önce kurumun teknik ve mali çerçeveyi etkin bir şekilde denetleme kapasitesini arttırmak için kaynakların geliştirilmesi gerektiğinden bahsetmişti.

paylaşım
yorumlar

Davidson: "Hamilton, Alonso gibi ani bir karar vermemeli"

Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Formula 1

Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor" Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"

Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"

Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"

Formula 1

Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak" Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"

Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal"

Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal"

Formula 1
Miami GP

Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal" Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak"

Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak"

Formula 1

Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak" Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak"

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

Formula 1

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak" Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Formula 1

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Son Haberler

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

MGP MotoGP

Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum" Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

F1 Formula 1

Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

F1 Formula 1

Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı" Bleekemolen: "Takımlar Verstappen dominasyonu hakkında elinden geleni yapmalı"

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

F1 Formula 1

Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim" Steiner: "Ben düşündüğümü söylerim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.