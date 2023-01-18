McLaren: "FIA, bütçe sınırı cezası konusunda Red Bull'a olması gerektiği gibi yaklaştı"

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McLaren Racing CEO'su, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını FIA'nın deyimiyle "küçük bir miktar" aştığına dair haberlerin çıkmasının ardından, Red Bull'a sert cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Brown, doğrudan isim vermese de FIA'ya açık bir mektup yazarak limitin üzerindeki her türlü ek harcamayı "hile" olarak gördüklerini belirtti; bu da McLaren yöneticisi ile Red Bull'dan Christian Horner arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı.

Birçok spekülasyonun ve tartışmanın ardından Red Bull nihayetinde 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve 2023 için rüzgar tüneli kullanım süresi %10 indirildi.

Konunun artık çözüme kavuşmasıyla Brown, bütçe sınırını denetlemekten ve herhangi bir ceza vermekten sorumlu olan FIA'nın konuyu ele alış şeklini övdü.

Brown, Marshall Pruett podcast'ine verdiği demeçte, "Bunun uygulanması çok zor."

"Bir Formula 1 takımının nasıl işlediğini anlayan harika bir CFO'nuz (mali işler müdürü) olsa iyi olur."

"Yapmanız gereken seçimler var. Örneğin paranızı nereye harcayacağınıza karar vermelisiniz. Tabii ki ister insan, ister teknoloji ya da başka bir şey olsun, en yüksek performans gereken alanlara harcamak istiyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL36, makes a stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"FIA ile çok şeffaf bir süreç yaşandı. Sürekli iletişim halindeydiler, yani bir not, bildirim ya da güncelleme almadığımız herhangi bir hafta olmadı. Sürekli bu işin içindeydiler."

"Bence çok titizler. İnsanların endişelendiği gibi ortada boşluklar olduğunu düşünmüyorum."

"Ayrıca bu yıl yaşananların kasıtlı olmadığını düşünüyorum."

"Herhangi birinin sınırı aşması talihsizlik ama yatırımcılar ve diğerleri gibi bu spora bütçe sınırı çerçevesinde yatırım yapan insanlar vardı ve endişelerden biri de 'bu yönetilebilir olacak mı? Kimse buna gerçekten saygı duyacak mı?' şeklindeydi."

"Dolayısıyla, böyle birkaç ihlali yaşadığımızda, kimsenin sınırı aşmadığından ya da ciddiye aldığından emin olmak adına, sürecin bu şekilde ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyordum."

"Bence sorun yaşayanlar da dahil olmak üzere herkes bunu kesinlikle ciddiye alıyor. Bunun da bir kazanç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Brown, hesapları dengelemenin "biraz sanat ve bilim" olduğunu söylüyor ve takımların sınıra çok yaklaşmaları halinde riske gireceklerini kabul ediyor.

Amerikalı eski sürücü, "Benim kendi görüşüm hiç kimsenin sınırı aşmak istemeyeceği yönünde."

"Mümkün olduğunca yaklaşmak istiyorsunuz ve bu zor ve korkutucu bir hedef. Elbette sınırla aranızda bir dolar kalsın istersersiniz ancak çok yakın. İki yarış kala bir kaza geçirebilir ya da ön kanadı parçalayabilirsiniz, yani hiçbir şeyi bilemezsiniz."

"Bu biraz sanat ve bilim işi. Herkesin ne kadar boşluk bıraktıkları konusunda rahat olması gerekiyor ve zamanla bunun bizim için daha bilindik hale geleceği görüşündeyim." dedi.