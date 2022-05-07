McLaren, Ferrari'nin taban incelemesinde FIA'nın "tamamen şeffaf" olmasını istiyor

Haberi dinle

Birkaç F1 takımı, Miami GP haftası boyunca FIA'yla görüşme halindeydi ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Pirelli 2023 lastik testlerinde Ferrari'nin test kurallarına uyup uymadığı hakkında konuşuldu.

Takımların testlerde; parça değiştirmesi, daha önce yarışmadıkları veya sezon öncesi testlerinde kullanmadıkları bir parçayı denemesi yasak.

Imola'daki testlerde, Leclerc sabah seansında Ferrari'nin normalde kullandığı taban ile piste çıktı. Öğlen seansında ise Carlos Sainz direksiyon başına geçmişti ve bu seansta F1-75'te yeni olduğu iddia edilen bir taban kullanıldı.

Bunun ardından takımların bu konuyla alakalı soruları vardı. FIA ise konuyu incelemesinin ardından Ferrari'nin kurallara uyduğunu açıkladı.

Sabah seansında normal tabanı kullanan Leclerc'in tabana hasar aldığı ve bundan dolayı Sainz'ın öğle seansında yeni tabana geçmek zorunda kaldığından dolayı FIA'nın bu olaya ceza vermediği anlaşılmıştı.

Ayrıca, Sainz'ın kullandığı tabanın, tıpkı kurallarda belirtildiği gibi sezon öncesin testlerinde kullanıldığı söylenmişti.

FIA'nın bu açıklaması, bazı takımları tatmin etmedi.

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, FIA'nın sporu titiz bir şekilde yönettiğinden emin olabilmek için, FIA'nın takımlara detaylı bir açıklama yapması ve Sainz'ın kullandığı tabanın sene içerisinde ne zaman yarıştığının kanıtlanması gerektiğini söylüyor.

"Bence önemli olan şey şu: FIA'ya bu sporu denetlemesi için tümüyle güveniyoruz. Bir test seansı ya da yarış olsun fark etmez [denetlemelerine güveniyoruz]. Ancak o zaman tamamen şeffaf olunması gerekiyor."

"Sainz'ın testlerde kullandığı tabanın eski ya da kullanılmış bir taban olduğu söylendi ya da ben öyle duydum. Belki de durum böyleydi ve o eski bir tabandı. Ancak eğer durum böyleyse bunu takımlara göster, bu olayın gerektiği gibi ve tamamen şeffaf bir şekilde denetlendiğinden emin olmamızı sağlayacak güveni bize ver."

"Geçtiğimiz yıllarda, çok uzak bir zamanda değil, motor konusunda bir ihlal yapıldı ve [o takıma] ciddi bir ceza verildi. Ne kadar ceza verildiğini ya da tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz."

"Bence günümüzde tamamen şeffaf olunması; neler olduğunu, bunun neden olduğunu ve konu hakkında neler yapıldığını anlamamıza yardımcı olur."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

Alpine CEO'su Laurent Rossi de FIA tarafından yapılacak "gerçek" bir açıklamanın konu hakkındaki şüpheleri gidermeye yardımcı olacağını düşünüyor.

"Henüz birilerine parmak göstermezdim çünkü detayları bilmiyorum. Bu adil olmazdı. Ancak günün sonunda, bizim ihtiyacımız olan şey şeffaflık."

"Orada yanlış bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyoruz. Peki orada yanlış bir şey yaşandıysa, bunun sonucu ne olacak? Olayları örtecek bir perdeye ihtiyacımız yok."

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Ferrari olayında yaşananların, gelecekte bu tarz konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacağını düşünüyor.

"FIA'nın olayları kontrol edebilmesi gerekiyor. Herhangi bir takımın, kullanmaması gereken bir ortamda o parçayı kullanmaması gerek. Eğer FIA, bu konuda %100'ünde değilse, eminim artık olacaklardır."

Red Bull takım patronu Christian Horner ise şu ifadeleri kullandı: "FIA, o tabanın sezon öncesi testlerinde kullanıldığını doğruladı. Bu yüzden kurallara uyuyor."

"Bu denetleme işlerini yapacak kurum FIA. Bu araçlar hâlâ olgun değiller ve gelişim süreçlerinin başındalar, o yüzden lastik testlerinin aerodinami ya da performans gelişim testlerine dönmesini istemeyiz. Lastik testlerinin amacı bu değil"

Ferrari, Imola testlerinde kullandığı tabanın kurallara tamamen uyduğu konusunda ısrarcı bir tavır sergiliyor.