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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor

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McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor
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McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Imola’da Ferrari’nin Portekiz’deki hızının tek seferlik mi yoksa SF1000 aracında büyük bir gelişmenin sonucu mu olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Autódromo Internacional do Algarve’de Ferrari takımından Charles Leclerc, sıralamada aldığı takdire şayan dördüncülükten sonra yarışta da eşit derecede inanılmaz bir sürüşle 4.lükle pistten ayrıldı.

Scuderia Ferrari Portekiz’e yeni bir taban ve dağıtıcı getirerek Leclerc’in hızına katkıda bulunmuş olabilir, fakat Seidl; İtalyan takımın McLaren’ın Racing Point ve Renault’yla takımlar şampiyonası 3.lüğü için verdiği mücadelede yeni bir tehlike olarak değerlendirilmesi için biraz daha performans görmesi gerektiğini söyledi.

Seidl, “Tabii ki Charles inanılmaz bir yarış çıkardı. Her zaman dediğimiz gibi bu sezon boyunca Ferrari’nin yeniden saldırıya geçme ihtimalini hiç göz ardı etmedik.”

“Eğer önceki yarışlarda gördüğümüz sorunları çözülebilmişse bu çok ilginç olur, çünkü o zamanlar da güçlü bir sıralama seansı çıkarıyorlardı fakat yarış günü lastikler aşındıkça hızlıca gerilere düşüyorlardı.”

“Tabi Portekiz'deki asfalt da yenilendi, bunun gibi özel durumlar var ve ellerindeki araçla orta hamur ve diğerlerinin aksine sert hamurla da çok iyi bir yarış hızı çıkardılar.”

“O yüzden bu durumun tek seferlik mi olduğu yoksa önceki yarışlardaki sorunları çözüp çözmediklerini görmek ilginç olacak.” dedi.

Carlos Sainz’in altıncılık sonucu, McLaren’ın Racing Point ve Renault’dan fazla puan almasını sağladı ama Alman patrona göre Imola’da İngiliz takımın bu performanslarının üstüne çıkması gerekiyor.

“İleriye baktığımızda geçtiğimiz hafta sonunun üstüne koymamız ve diğer takımlarla yarışın içinde kalabilmek için araçlarımızdan en fazlasını çıkarabilmemiz gerekiyor.”

“Fabrikadaki ve pistteki tüm takımın bize rekabet şansı verebilmek için sıkı çalışmaya devam ettiğini biliyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar McLaren , Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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