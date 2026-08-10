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Formula 1 Macaristan GP

McLaren, Ferrari’nin "Macarena" kanadını geç fark ettiği için hayal kırıklığı yaşıyor

McLaren Teknik Direktörü Neil Houldey, Ferrari’nin arka kanat konseptini rakipleri kadar hızlı fark edemedikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

2026 kurallarının getirdiği teknik yenilikler gridde farklı tasarımlarla yorumlanırken, Ferrari’nin kış testlerinde kullandığı dönen arka kanat konsepti tüm takımların dikkatini çekmişti. Virajlarda yüksek yere basma kuvveti sağlayan, düzlükteyse 180 derece dönerek hava direncini en aza indiren bu tasarımı, ilk kez aracına adapte eden takım Red Bull olmuştu.

Geliştirme sürecine arka planda devam eden McLaren ise Avusturya’daki antrenmanlarda garajda yaşadığı sorunun ardından tasarımında değişiklikler yapmıştı.

Macaristan GP’sindeki cuma antrenmanlarında güncellenmiş versiyonu sorunsuz şekilde test eden Woking merkezli ekip, bu tasarımı yaz arasından sonraki yarışlarda kullanmayı hedefliyor.

McLaren'in dönen kanadı üç bağlantılı bir mekanizma kullanıyor

McLaren'in dönen kanadı üç bağlantılı bir mekanizma kullanıyor

Fotoğraf: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Motorsport.com’a konuşan Houldey, rakip takımların bu konseptteki erkenci hamlelerine ilişkin öz eleştiride bulundu: "Bu fikri Ferrari ve ardından Red Bull kadar hızlı yakalayamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık.”

“Ferrari’nin tasarımını gördüğümüz an orada büyük bir fırsat olduğunu anladık ve hemen incelemeye başladık.”

“O dönemde masada başka büyük performans güncellemelerimiz de olduğu için bu tasarım birincil projemiz değildi ama arka planda geliştirmeye devam ettik.”

“Fabrikadaki testlerin ardından Avusturya’daki 1. antrenman seansına getirdik fakat garajda teknik bir sorun tespit edince parçayı kullanmama kararı aldık."

"Şu anda çalışan, dayanıklı bir tasarım bulduğumuzu ve aerodinamik riskleri tam olarak anladığımızı düşünüyoruz.”

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Red Bull pilotu Max Verstappen’in Avusturya ve Silverstone’da kanadın yeterince hızlı kapanmaması nedeniyle yaşadığı tehlikeli spinler, bu sistemin getirdiği aerodinamik riskleri bir kez daha gözler önüne sermişti.

Sistemin çalışma mantığına ve risklerine değinen Houldey, sözlerini şöyle tamamladı: "En büyük risk, sistemin aktivasyon süresinin biraz daha uzun olması ve kanat tekrar eski konumuna geçerken aerodinamik yükün geri gelmesinin zaman alması.”

“Genel olarak performans odaklı arka kanatlar geliştirirken bu fikri de değerlendiriyorduk. Artık bu tasarımı önümüzdeki birkaç yarışta kullanacağımız yeni arka kanat yapımıza entegre etmeye çalışıyoruz.”

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