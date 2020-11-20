Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Ferrari'nin Türkiye'de aldığı güçlü sonuçların ardından takımlar şampiyonasında üçüncülük savaşına dahil olabileceğini söyledi.

Yağmurlu İstanbul'da Sebastian Vettel'in üçüncülüğü, Charles Leclerc'in dördüncülüğü ile Ferrari toplam 27 puan kazanarak bu seneki en iyi sonucunu elde etti.

Sezonun bitmesine 3 yarış kala Racing Point 154 puan ile şampiyonada 3. sırada yer alırken onu 149 puanla McLaren, 136 puan ile Renault ve 130 puan ile Ferrari takip ediyorlar.

Türkiye'de sıralamalarda rakiplerinin gerisinde kalan McLaren, yarışta kaybı minimum seviyede tutmaya çalıştı. Carlos Sainz ve Lando Norris ile McLaren 5. ve 8. oldu.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Bu sonucu almamız için için harika oldu çünkü böylece üçüncülük mücadelesinde yer almaya devam ettik."

"İyi ancak şu anda bu mücadelede en hızlı 3. ya da 4. araca sahip olduğumuzu kesinlikle söyleyemem."

"Bununla birlikte Ferrari'nin iyi bir sonuç almasıyla bir anda dört takımın 3, 4, 5 ve 6. sıralar için mücadele etmeye başladığını gördük." dedi.

 

Ferrari'nin yaklaşmasından endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine ise Seidl, "Endişeli değilim, sadece gerçekçiyim. Ferrari gibi kaynaklara sahip takımların neler yapabileceğini biliyorum. Sezon içerisinde arkalardan yakalıyor olmaları şaşırtıcı değil."

"Ferrari'nin gücünü asla göz ardı etmedik. İki harika pilota sahip harika bir takım. İçerisinde bulunduğumuz gerçek b."

"Rekabetçi bir araca sahibiz, geçen seneye göre daha agresif. Daha şimdiden geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Bu, takım olarak büyük bir adım attığımızı gösteriyor."

"Ancak aynı zamanda çok güçlü rakiplerimiz var. Bu mücadeleyi son yarışa kadar sürdürebilmeyi umuyoruz. Takım olarak bunun için her şeyimizi vereceğiz."

"Takım içerisindeki herkesin ne kadar adanmış olduğunu, garajdaki ve fabrikadaki harika ruhu görebiliyorum. Bu bana, bu mücadeleyi canlı tutma konusunda güven veriyor." dedi.

Seidl, takım olarak rakiplerine odaklanmak yerine gelecek yarışlarda her şeyi doğru yapmaya odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

Seidl, "Şu anda bizim kendimize odaklanmamız önemli. Araçtan özellikle Cumartesi günleri nasıl daha fazla performans alabileceğimize bakmalıyız. Dayanıklılık seviyesini yukarıda tutmak önemli."

"Ardından temiz hafta sonu geçirmek, strateji ve pit stoplar açısından tüm operasyonu optimize etmek önemli olacak."

"İki iyi pilotumuzla birlikte, bu mücadeleyi canlı tutabiliriz. Şu anda buna odaklanıyoruz." dedi.

Alakalı video

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

Önceki haber

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Son Haberler

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

5s
2
Formula 1

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

1s
3
Formula 1

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

22 dk
4
Formula 1

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

4s
5
Formula 1

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"

3s

Son Haberler

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"
F1

McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş
F1

Wolff, Stroll'ün geriye düşmesine üzülmüş

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"
F1

Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"
F1

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
F1

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Son Videolar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
1s

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.