McLaren: "Ferrari, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşabilir"

Yağmurlu İstanbul'da Sebastian Vettel'in üçüncülüğü, Charles Leclerc'in dördüncülüğü ile Ferrari toplam 27 puan kazanarak bu seneki en iyi sonucunu elde etti.

Sezonun bitmesine 3 yarış kala Racing Point 154 puan ile şampiyonada 3. sırada yer alırken onu 149 puanla McLaren, 136 puan ile Renault ve 130 puan ile Ferrari takip ediyorlar.

Türkiye'de sıralamalarda rakiplerinin gerisinde kalan McLaren, yarışta kaybı minimum seviyede tutmaya çalıştı. Carlos Sainz ve Lando Norris ile McLaren 5. ve 8. oldu.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Bu sonucu almamız için için harika oldu çünkü böylece üçüncülük mücadelesinde yer almaya devam ettik."

"İyi ancak şu anda bu mücadelede en hızlı 3. ya da 4. araca sahip olduğumuzu kesinlikle söyleyemem."

"Bununla birlikte Ferrari'nin iyi bir sonuç almasıyla bir anda dört takımın 3, 4, 5 ve 6. sıralar için mücadele etmeye başladığını gördük." dedi.

Ferrari'nin yaklaşmasından endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine ise Seidl, "Endişeli değilim, sadece gerçekçiyim. Ferrari gibi kaynaklara sahip takımların neler yapabileceğini biliyorum. Sezon içerisinde arkalardan yakalıyor olmaları şaşırtıcı değil."

"Ferrari'nin gücünü asla göz ardı etmedik. İki harika pilota sahip harika bir takım. İçerisinde bulunduğumuz gerçek b."

"Rekabetçi bir araca sahibiz, geçen seneye göre daha agresif. Daha şimdiden geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Bu, takım olarak büyük bir adım attığımızı gösteriyor."

"Ancak aynı zamanda çok güçlü rakiplerimiz var. Bu mücadeleyi son yarışa kadar sürdürebilmeyi umuyoruz. Takım olarak bunun için her şeyimizi vereceğiz."

"Takım içerisindeki herkesin ne kadar adanmış olduğunu, garajdaki ve fabrikadaki harika ruhu görebiliyorum. Bu bana, bu mücadeleyi canlı tutma konusunda güven veriyor." dedi.

Seidl, takım olarak rakiplerine odaklanmak yerine gelecek yarışlarda her şeyi doğru yapmaya odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

Seidl, "Şu anda bizim kendimize odaklanmamız önemli. Araçtan özellikle Cumartesi günleri nasıl daha fazla performans alabileceğimize bakmalıyız. Dayanıklılık seviyesini yukarıda tutmak önemli."

"Ardından temiz hafta sonu geçirmek, strateji ve pit stoplar açısından tüm operasyonu optimize etmek önemli olacak."

"İki iyi pilotumuzla birlikte, bu mücadeleyi canlı tutabiliriz. Şu anda buna odaklanıyoruz." dedi.

Alakalı video