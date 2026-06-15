McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Andrea Stella'ya göre Ferrari, özellikle orta hızlı virajlarda rakiplerinden daha yüksek performans göstererek SF-26’nın güncellenmiş paketle birlikte sınıf atladığını kanıtladı.

Ferrari, Barselona'ya gridin en kapsamlı güncelleme paketlerinden biriyle geldi. Paket; yeniden tasarlanan ön kanat ve burun yapısı, önemli ölçüde revize edilen taban, difüzör ve sidepod aerodinamik güncellemelerini içeriyordu.

Bu değişikliklerin amacı, daha fazla yere basma kuvveti üretmek ve aerodinamik verimliliği ile aracın dengesini iyileştirmekti.

Hamilton, cumartesi günü sıralama turlarında ikinci olarak Ferrari ile ilk ön sıra startını aldı ve pazar günü George Russell'ın Mercedes'ini geride bırakarak galibiyete ulaştı.

Stella, Barselona pistinin araç performans farklarını en net ortaya koyan pistlerden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bence bu yarış bize çok net göstergeler verdi."

"Şu anda Ferrari, en iyi şasiye sahip araç gibi görünüyor. Özellikle orta hızlı virajlarda en hızlı araç o."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Stella ayrıca McLaren'ın performans analizini de paylaştı ve takımın özellikle düşük ve orta hızlı virajlarda zorlandığını ifade etti.

"Yüksek hızlı virajlarda rekabetçiyiz. Ancak orta ve düşük hızda yol tutuşu konusunda zorlanıyoruz."

Stella, önümüzdeki Avusturya Grand Prix’si için de değerlendirmede bulundu: "Ferrari virajlarda muhtemelen yine en hızlı araç olacak. Ancak Mercedes, motor ve şasi birlikte değerlendirildiğinde tek turda en dengeli paket olabilir."

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images