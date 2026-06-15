Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

McLaren takım patronu Andrea Stella, İspanya Grand Prix’sinde Ferrari'nin getirdiği büyük güncelleme paketi sonrası Ferrari'nin şu anda Formula 1'in en iyi şasisine sahip olduğunu söyledi.

Oleg Karpov Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Stella'ya göre Ferrari, özellikle orta hızlı virajlarda rakiplerinden daha yüksek performans göstererek SF-26’nın güncellenmiş paketle birlikte sınıf atladığını kanıtladı. 

Ferrari, Barselona'ya gridin en kapsamlı güncelleme paketlerinden biriyle geldi. Paket; yeniden tasarlanan ön kanat ve burun yapısı, önemli ölçüde revize edilen taban, difüzör ve sidepod aerodinamik güncellemelerini içeriyordu.

Bu değişikliklerin amacı, daha fazla yere basma kuvveti üretmek ve aerodinamik verimliliği ile aracın dengesini iyileştirmekti.

Hamilton, cumartesi günü sıralama turlarında ikinci olarak Ferrari ile ilk ön sıra startını aldı ve pazar günü George Russell'ın Mercedes'ini geride bırakarak galibiyete ulaştı.

Stella, Barselona pistinin araç performans farklarını en net ortaya koyan pistlerden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bence bu yarış bize çok net göstergeler verdi."

"Şu anda Ferrari, en iyi şasiye sahip araç gibi görünüyor. Özellikle orta hızlı virajlarda en hızlı araç o."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Stella ayrıca McLaren'ın performans analizini de paylaştı ve takımın özellikle düşük ve orta hızlı virajlarda zorlandığını ifade etti.

"Yüksek hızlı virajlarda rekabetçiyiz. Ancak orta ve düşük hızda yol tutuşu konusunda zorlanıyoruz."

Stella, önümüzdeki Avusturya Grand Prix’si için de değerlendirmede bulundu: "Ferrari virajlarda muhtemelen yine en hızlı araç olacak. Ancak Mercedes, motor ve şasi birlikte değerlendirildiğinde tek turda en dengeli paket olabilir."

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Oleg Karpov

Wolff, Hamilton'ın yükselişi hakkında: "Belki de sebebi sevgilisidir!"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Wolff, Hamilton'ın yükselişi hakkında: "Belki de sebebi sevgilisidir!"

Antonelli, yarış sonrası pist limitleri sebebiyle ceza aldı

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Antonelli, yarış sonrası pist limitleri sebebiyle ceza aldı

FIA Başkanı'ndan net hedef: 2031'e kadar F1 araçları 140 kg hafifleyecek

Formula 1
Formula 1
FIA Başkanı'ndan net hedef: 2031'e kadar F1 araçları 140 kg hafifleyecek
Daha fazlası
Lando Norris

Norris, Indy500'de Ricciardo ile bir araya geldi

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Norris, Indy500'de Ricciardo ile bir araya geldi

Stella: "Tempomuz, Hamilton ve Verstappen'e karşı yeterli olmayabilirdi"

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Stella: "Tempomuz, Hamilton ve Verstappen'e karşı yeterli olmayabilirdi"

McLaren, Kanada’da yeni ön kanadın neden kullanılmadığını açıkladı

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
McLaren, Kanada’da yeni ön kanadın neden kullanılmadığını açıkladı
Daha fazlası
Ferrari

Vasseur: "Sanal güvenlik aracı olmasaydı yine kazanırdık"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vasseur: "Sanal güvenlik aracı olmasaydı yine kazanırdık"

Elkann’dan Hamilton’a tebrik mesajı: "Taraftarlarımıza ait tarihi bir sonuç"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Elkann’dan Hamilton’a tebrik mesajı: "Taraftarlarımıza ait tarihi bir sonuç"

Hamilton: "Ferrari ile ilk galibiyet bambaşka bir his!"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Ferrari ile ilk galibiyet bambaşka bir his!"

Son Haberler

Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor

McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"

Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

MotoGP
MGP MotoGP
Çek GP
Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle