McLaren: "Ferrari, güç ünitesi değişikliğinden sonra daha hızlı"

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, Monza'da heyecan verici bir duble yaptı, ancak sonraki yarışlarda Ferrari, hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz için geliştirilmiş bir güç ünitesi hazırladı.

2021 sezonu boyunca sıkı bir mücadelenin ardından, yeni güç ünitesi Ferrari'nin öne geçmesini sağladı ve bu da Leclerc'in Türkiye'deki ilk McLaren'ı 0.6 saniye ile geride bırakmasını sağladı.

Austin, Amerika Grand Prix'sinde her iki Ferrari de çok daha az bir farkla McLaren'ları geride bıraktı. Ancak yarışta dördüncü olan Leclerc, arkasındaki Ricciardo'ya kıyasla 1 pit stopluk fark yaratmayı başardı. Bu, Ferrari'nin İngiliz takımıyla aradaki farkı, sadece 3.5 puana indirmesini sağladı.

Zorlu bir yarışı Sainz'in arkasında sekizinci sırada tamamlayan Norris, "Ferrari açıkça bizden daha hızlıydı"

"Belki dışarıdan öyle görünmüyor olabilir çünkü Carlos, Daniel'in arkasında kaldı. Eğer Carlos, Daniel'in önünde olsaydı, Charles'ın yaptığı gibi arayı açardı. Bu yüzden tüm hafta sonu Ferrari'lere kıyasla hızımız eksikti." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden elde ettiği fazladan sürenin büyük bir fark yarattığını ve kalan beş yarışta McLaren için hayatı zorlaştıracağını kabul etti.

Ferrari'nin güncellemesinin, dengeyi İtalyan ekibine lehine mi çevirdiği sorusuna İngiliz, "Kesinlikle onların avantajına oldu."

"Şu anda kesinlikle üstünlükleri var. Her yerde daha hızlı değiller, sadece bizden daha tutarlı ve daha sürülebilir bir araca sahipler."

"Ancak bu, önde kalmak için zorlamaya devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sezonun sonlarına doğru istediğimiz şey bu değil, onların önüne geçmek için daha fazlasını denemeli ve yapmalıyız." dedi.

Autosport tarafından Ferrari'nin hız avantajı konusunda ne kadar endişeli olduğu sorulduğunda, McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Endişelenmenin bir faydası yok." dedi, ancak McLaren'ın avantajın Ferrari'de olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Seidl, "Paketleriyle ve güç ünitesi tarafında yaptıklarıyla ileriye doğru iyi bir adım attıkları bir gerçek."

"Bu da onlara avantaj sağladı. Özellikle bize kıyasla son iki yarışta. Gerçek bu."

"Ancak aynı zamanda kendimize odaklanmamız da önemli; Araç tarafında veya güç ünitesi tarafında artık herhangi bir güncelleme olmadığını biliyoruz."

"Aracımızın gücünü biraz daha artıracak pistlerin geleceğini biliyoruz, ancak sezon sonunda Ferrari'ye kıyasla zorlanacağımız pistler de var."

"Her hafta sonu paketten maksimumu almak, düzgün hafta sonları geçirmek, düzgün yarışlar yapmak, iyi bir stratejiye sahip olmak önemli. Umarım bu, Abu Dabi'deki son tura kadar onlarla savaşmak için yeterli olur." dedi.