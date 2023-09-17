Stella: "Mercedes'in bizi geçeceğini kabullenmiştim"

Norris, önündeki George Russell ve arkasındaki Lewis Hamilton'ın 44. turda sanal güvenlik aracı altında orta lastiklere geçmesiyle ikinci sıraya yükseldi.

Stella ise Mercedes'in yeni orta lastikler için pite girdiğini gördüğünde Norris'in podyum şansının ortadan kalktığını düşündü.

Stella, "Yepyeni orta lastik setlerine geçtiklerini gördüğümde, bizi geçeceklerini düşündüm."

"Stint uzunluğu düşünüldüğünde, taze orta lastik o durum için doğru lastikti."

"Aslında pite girmeyi düşündük ama [Norris'in başka lastiği olmadığı için] kullanılmış yumuşak lastik kullanacaktık ve kullanılmış yumuşak lastikle 16-17 tur gitmekten emin olamadık. Bu yüzden dışarıda kalmaya karar verdik. Güvenlik aracı olması durumunda pite girebilirdik ama sanal güvenlik aracında pite girmemeyi tercih ettik." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, 2nd position, arrives in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stella Mercedes'e yenilmeyi o kadar kabullenmişti ki, bu gerçekleştiğinde çok fazla üzülmemek için kendini zorlamaya başladı.

Stella, "Gergindim ve çok da iyimser değildim."

"Sadece bunun olmasını bekliyordum ve çok fazla hayal kırıklığına uğramamaya hazırlanıyordum. Sanal güvenlik aracı gerçekten onların işine yaradı ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama sonra işler değişti." dedi.

Stella, Russell'ın lider iki aracı takip ederken olası frenler ya da lastiklerin aşırı ısınması nedeniyle gereken atağı yapamadığını düşünüyor.

Stella, "Sanırım kısa süre sonra momentumlarını biraz kaybettiler. Bu yüzden son üç turda, 'Belki bunu başarabiliriz' dedim."

"Ama Carlos'la işbirliği yapmasaydık bunu başarabileceğimizi sanmıyorum. Aslında şöyle diyelim; Carlos kendi çıkarları doğrultusunda Lando'nun DRS almasını istedi."

"Bu her iki takım için de harika bir sonuç ve iki eski takım arkadaşı arasında biraz takım çalışması oldu." dedi.