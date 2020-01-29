McLaren, FAI Aviation Group ile anlaştı

McLaren ve Almanya'nın önde gelen havacılık hizmeti şirketi FAI Aviation Group, 2020 Formula 1 sezonundan başlamak üzere çok yıllık anlaşma imzaladı.

FAI Aviation Group, merkezi Nurnberg'deki Albrecht Duerer Uluslararası Havalimanı'nda bulunan küresel bir şirket olarak tanınıyor. Şirket 30 yıldan uzun bir süredir VIP kiralama, uçak yönetimi ve hava ambulansı da olmak üzere pek çok hizmet veriyor. Ayrıca devlet kurumlarıyla da çalışıyorlar.

McLaren ve FAI arasında yapılan anlaşma çok yıllık olacak ve FAI Aviation Group'un logoları, 2020 Formula 1 sezonunda McLaren MCL35'in arka kanat uç plakasının iç tarafında yer alacak.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, “FAI Aviation Group, McLaren Racing için mükemmel bir ortak. STK'lara ve çeşitli devlet kurumlarına hizmet sunuyor olmaları, bu şirketin ve çalışanlarının kalitesini ve profesyonelliğini gösteriyor. 2020 sezonundan onlarla çalışacak olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

FAI Aviation Group Başkanı ve Kurucusu Siegfried Axtmann "FAI'nin Formula 11'de McLaren Racing'in ortağı olmasından ötürü büyük heyecan duyuyoruz." dedi.