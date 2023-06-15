McLaren: "Fabrika takımı olmamamız aşırı önem taşımıyor"

2026 sezonunda devreye girecek yeni motor kurallarına hazırlık süreci takımları ikiye bölmüş vaziyette: Honda ile ortaklık kuran Aston Martin gibi takımlar fabrika desteğinin önemini vurgularken, McLaren ise hızlı bir araca sahip olmanın motor ortaklığından önemli olduğunu düşünüyor.

Son iki senedir gerileyişe geçen McLaren, tüm görüşmelere rağmen Audi, Honda veya Porsche ile anlaşamamasının ardından büyük ihtimalle Mercedes motoru kullanmaya devam edecek.

Bu durumun farkında olan Andrea Stella da güç ünitesine gelene kadar aracın hızını etkileyen diğer unsurları değerlendirmeyi düşünüyor.

Stella, "Bizi kısıtlayan noktalara bakacak olursanız, güç ünitesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamadığımızı göreceksiniz. En büyük sorunlarımız temel unsurlardan kaynaklanıyor, ben de bu unsurlara odaklanmak istiyorum."

"Aerodinamik açıdan iyileştirme yapmamız gerektiğini düşünelim, bu noktada güç ünitesinin rolünün, yerleşim, yapı ve benzeri açılardan bile gerçekten küçük olduğunu düşünüyorum."

"Evet, farkı açabilmek için kritik unsurlarından biri olabileceğine olan inancımı koruyorum. Ancak bunun çok fazla kafaya takılmaması gerektiğini düşünüyorum."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Açıkçası fabrika takımı olabilmek en iyisi, fakat çoktan kendi yapılanmasına sahip bir üreticiyle ortaklık kuracaksınız."

"Diğer seçenek müşteri takımı olmak veya farklı bir ortaklık kurmak, bu seçeneğin de belli riskleri mevcut."

"2026 sezonunda zirvede olmak istiyoruz. Bu kez 'tamam, daha fazla yıla ihtiyacımız var çünkü proje henüz emekleme aşamasında' diyemeyeceğiz."

"İyi bir şasiye sahip olmak ve güç ünitesi anlamında da geride kalmamak istiyoruz. Evet, fabrika takımı olmayı seçerdim, ancak bunun ana faktör olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Alex Palou, McLaren testing at Hungaroring Fotoğraf: McLaren

McLaren'in performansını artırma çabalarının bir parçası olarak Stella takımda yeni bir teknik yapı oluşturdu ve bu yapıda aracın tasarımıyla ilgili her biri kendi katkısını sunan üç başkan bulunuyor.

Gelecek yılın başından itibaren Rob Marshall mühendislik ve tasarım unsurlarını yönetecek, Peter Prodromou aerodinamikten sorumlu olacak, David Sanchez de konsept şefliğini yürütecek.

Stella, "Bence bu yapılanma oldukça güçlü, çünkü kararları kimin verdiği değil, daha çok masaya getirmek için nasıl rekabetçi fikirler üretebileceğimiz önemli."

"McLaren'de eksik olan şey kararları kimin verdiği değildi. Daha çok, hızlı bir otomobil yapmak için masaya rekabetçi fikirler getirebilme noktasında sıkıntılar çektik."

"Yeni yapılanmamızın bu sıkıntıyı ele aldığını düşünüyoruz, nihayetinde bu organizasyon kavramsal açıdan diğer takımlarda olanlardan farklı değil. Örneğin Red Bull'un çalışma şekli de hemen hemen aynı." dedi.