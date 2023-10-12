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McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek

McLaren Formula 1 takımı, CO2 emisyonlarının azaltılmasında önemli bir unsur olmasını umduğu geri dönüştürülmüş karbon fiber kullanımını Austin'de deneyecek.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, MCL60'ta geri dönüştürülmüş karbon kullanımına öncülük etmek üzere uzman şirket V Carbon ile işbirliğine gitti.

Geri dönüştürülmüş malzeme ilk olarak Lando Norris ve Oscar Piastri'nin marka panellerinde kullanılacak.

McLaren, Austin denemesinin başarılı olması halinde  malzemeyi 2023 F1 sezonunun geri kalanında kullanmaya devam edecek ve gelecekte daha fazla yer verecek.

Karbon fiber, uygun güç-ağırlık oranı sayesinde onlarca yıldır F1 araçlarının ayrılmaz bir parçası oldu.

McLaren, tam karbon kompozit monokok içeren ilk F1 aracı olan MP4/1 (1981) ile bu malzeminin kullanımına öncülük etmişti.

Karbon elyaf takviyeli polimerler, diğer teknoloji uygulamalarının yanı sıra Boeing ve Airbus'ın en yeni uçaklarının tasarımının da ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Ancak karbon elyaf kullanımı çevresel kaygıları da beraberinde getiriyor; zira önümüzdeki 10 yıl içinde karbon elyafa olan talebin iki katına çıkması bekleniyor. Araştırmalar karbon elyafın yaklaşık yüzde 30'unun üretim sürecinde atık olarak ortaya çıktığını tahmin ediyor.

McLaren, geri dönüştürülmüş karbon fiber kullanımını keşfetmek ve sporun sıfır karbona sahip olmayı hedeflediği 2030'a kadar bazı önemli adımlar atmayı hedefliyor. Böylece o yıla gelindiğinde aracın tamamı bu tarz parçalardan üretilebilir.

McLaren'ın bu hamlesi Formula 1'in 2030 yılından itibaren karbon-nötr olarak faaliyet gösterme planlarının içerisinde yer alıyor.

2022 yılında küresel olarak üretilen karbon elyafın sadece %1'inin rCF'den oluşması durumunda 32.535 ton karbon emisyonunun azaltılacağı tahmin ediliyor.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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