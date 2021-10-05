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McLaren, 2022 takviminin F1'deki yıpratma riskini azaltmasını umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

McLaren takım patronu Andeas Seidl, 2022 takviminde üçlü yarışlar arttırılsa da F1'in, çalışanların yıpranmasından olabildiğince kaçınacaklarını umuyor.

McLaren, 2022 takviminin F1'deki yıpratma riskini azaltmasını umuyor

F1, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin gelecek toplantısının ardından, 15 Ekim'de 2022 takvimini açıklayacak.

Bu hafta konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, F1'in 23 yarışı hedeflediğini ve bu sezona kıyasla gelecek sezonun daha kısa süreceğini söyledi.

Bu da hoş karşılanmayan üçlü yarışların daha fazla olacağı anlamına geliyor. Ancak F1'in, iş gücünü olabildiğince minimuma indirmek için, programın düzeninde değişiklik yapacağı düşünceleri var.

Sky'a konuşan Domenicali, "Hedefimiz, takvimde doğru ritmi bulduğumuza emin olmak."

"Tabii ki lojistik anlamda akışın doğru olduğuna emin olmak için zamanlamayla alakalı bazı değerlendirmeler var."

"Çok fazla detay vermeden size söyleyebileceğim tek şey ise, sezon gelecek yıl Mart ayının ortasında başlayıp Kasım'ın ortasında bitirilecek." dedi.

Programın "doğru ritimde" olacağına dair söz verilse de, özellikle takım personeline zorluk veren üçlü yarışların arttırılması, genel olarak hoş karşılanmadı.

Ancak üçlü yarışları sevmediği açıkça bilinen Seidl, F1'in, personelin psikolojik olarak tükenmeyeceğinden emin olmak için bir uzlaşmaya varacağını umuyor.

Seidl, "Bence gelecek yılın takviminin resmi olarak onaylanmasını beklememiz önemli çünkü şu anda bazı tarihler bize verilen bilgilerle aynı değil."

"Takvim hakkında önceden konuşmuş olmak istemiyorum çünkü tamamlandığında bunu duyurmak Stefano'nun işi."

"Takvimin gelişmesi için ne görmek istediğimiz açık. Bunun için biraz zaman gerektiğini de anlıyoruz ve değiştirilebilmesi için de biraz zaman gerekeceğini sanıyorum. Ancak bizim ne istediğimiz değişmedi."

"İdeal takvimde 20 yarış olmalı. Belki de 15 yarış sabit olur ve diğer beş yarışta her yıl değişik pistlere gidilir, yeni piyasalar ve yerler keşfedilir."

"Bu 20 yarışı planlarken, insanlar ve çevre için sürdürülebilir olması önemli."

"Bence Stefano bunların hepsine dikkat ediyor. Nihayetinde bu onun işi ve onun sorumluluğu."

"Onun, takımların tanıtım amaçlı çıkarları için ve kendi çalışanları, bizim çalışanlarımız, ayrıca medya çalışanlarının da bu gösteriye dahil olması için doğru dengeyi bulacağına güveniyoruz. "

"En önemlisi ise F1 ve özellikle de Stefano ile diyaloglarımız olumlu. Bence gelecek yılın planları açıklanana kadar beklememiz gerekiyor." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference

Photo by: FIA Pool

Daha önce üçlü yarışlara karşı konuşmalar yapan Haas patronu Gunther Steiner, eğer F1 yeterli sayıda yarış yapılmasını istiyorsa, onları kabul etmeleri gerekeceğini söyledi.

Steiner, "Yapmak istediklerimize takvimin uyması için üçlü yarışları -ama birkaç kez, çok değil- ekleyebilirler."

"Nihayetinde beğensek de beğenmesek de bu, işimizin bir parçası ve her zaman biz karar veremeyiz."

"Eğer eğlence sektöründe ve konserlerde çalışan insanlara bakarsak, o insanlar için sürekli arka arkaya gelen işler var çünkü tur başladığında asla eve gidemiyorlar. Bu da 6 aylık bir tur."

"Biliyorum bu bittiğinde de biz devam ediyoruz ama gelecek yıl kaç kez üçlü yarış yapılacak bunu bilmiyorum. Birkaç kez olacağını tahmin ediyorum ve elimizden gelen en iyi şekilde idare etmeliyiz. Çünkü bu artık işimizin bir parçası." dedi.

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