McLaren, F1'e geçme fırsatı varsa Herta'ya engel olmayacak
McLaren Racing CEO'su Zak Brown eğer bir takım Colton Herta ile yarışma fırsatı yakalarsa, Amerikalı sürücüye engel olmayacaklarını söyledi.
Formula 1, Amerika'da giderek popüler hale geliyor ve gelecek yıl burada üç ayrı yarış gerçekleşecek. Şimdi gözler Amerikalı bir sürücünün varlığına çevrilmiş durumda.
Temmuz ayında Colton Herta, McLaren'ın direksiyonuna geçti ve iki günlük bir testi geride bıraktı. Takım, o teste dair hiçbir veri paylaşmadı ancak 2023 için Oscar Piastri anlaştılar.
Herta şu anda McLaren'ın test ekibinin bir parçası olmaya devam ediyor ve aynı zamanda IndyCar'da yarışıyor.
Şu ana kadar kendisini başarıyla gösteren Herta'ya 2023 için Red Bull'un ilgisi var ve iddialara göre Pierre Gasly'nin Alpine'e geçmesi halinde AlphaTauri koltuğu için ana adaylardan biri olacak.
Helmut Marko, Herta'dan etkilendiklerini söylemiş ve iddiaları reddetmemişti.
Ancak olası bir anlaşmaya McLaren'ın nasıl tepki vereceği merak konusu.
Bu konu McLaren Racing CEO'su Zak Brown'a soruldu ve Amerikalı patron, eğer Herta başka bir takımla F1'e girme fırsatı yakalarsa, McLaren'ın kendisine engel olmayacağını söyledi.
Brown, "Pilotların yarışmasına engel olmayı hiçbir zaman istemeyiz."
"Yarış pilotları yarışmak ister, bence Oscar gibi birinin bir yıl yarışmamayı kabul etmesi takdiri hak ediyor."
"Esteban'ın da bir yıl yarışmadığını gördük."
"Ancak biz, yarış pilotlarını yarışmaya teşvik etmek istiyoruz." dedi.
Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda
Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images
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