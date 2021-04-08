McLaren: "F1'deki dirilişimizde iki hızlı pilot kilit noktaydı"

Birkaç sene önce sıkıntılı bir dönem geçiren McLaren, Seidl'ın takım patronu, James Key'in teknik patron olmasının ardından gridde istikrarlı bir şekilde yükseldi. Lando Norris ve Carlos Sainz ikilisiyle McLaren, geçtiğimiz iki sezon boyunca rekabetçi bir pilot kadrosuna sahipti ve ikilinin aldığı sonuçlar takımı şampiyonada 3. sıraya taşımada yardımcı oldu.

Sainz'ın Ferrari'ye geçme kararının ardından McLaren, hiç vakit kaybetmeden Renault'dan Ricciardo ile anlaşmaya vardı.

Ricciardo ve Norris ikilisi, sezonun ilk yarış hafta sonu olan Bahreyn'de çok yakın performans sergilediler. İki pilotun toplam 18 puan kazanmasıyla McLaren sezona şampiyona üçüncüsü olarak başladı.

Seidl, McLaren'ın yeniden dirilişinde birbirleriyle mücadele eden ve istikrarlı sonuçlar alan iki hızlı pilotun etkili olduğunu bu yüzden Ricciardo ile anlaştıklarını söyledi.

Seidl, "Tahmin edebileceğiniz üzere Daniel kararını verdiğimizde, bu seneden itibaren de takım olarak çok güçlü bir pilot kadrosuna sahip olmamız açık bir şekilde önemliydi."

"Çünkü son iki senedir takımlar şampiyonasında bu güçlü sonuçları almamızda, her zaman iyi puanlar almaya hazır iki pilota sahip olmamız kilit noktaydı."

"Şu ana kadar bu iki isimden gördüklerimizden gerçekten mutluyum. Yine çok güçlü bir pilot kadrosuna sahip olmamız harika. Sıralamalarda her iki araçla birden son seansa geçtik ve ikisinin performansı her zaman çok yakındı." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bahreyn GP'de Ricciardo, ilk turda AlphaTauri'den Pierre Gasly ile yaşadığı temasta tabanına hasar verdi ve 6. sıradan 7. sıraya geriledi.

Norris ise en iyi sürüşlerinden birisini yaptı ve 7. sıradan başlayıp yarışı 4. sırada tamamladı. Seidl, Norris'in pilot olarak bu sene de ilerlediğini düşünüyor.

Takımının ilk yarıştaki performansını değerlendiren Seidl, takım olarak aldıkları sonuçtan mutlu olduklarını çünkü kış döneminde yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarını söyledi.

Seidl, "Pole pozisyonu ile olan fark, Bahreyn'deki en son yarışa göre daha küçüktü. Bu bir kez daha takım olarak ileri yönde adım attığımızı ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteren cesaret verici bir işaretti." dedi.