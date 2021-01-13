McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

2011'de Delft Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden 2011'de mezun olan Cankaya, son iki senedir McLaren'ın aerodinami bölümünde çalışıyor.

İTÜ Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü, A'dan Z'ye Seminerleri serisi kapsamında bu hafta McLaren Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya ile F1 aracının aerodinamiği üzerinden aracın tasarımı, akış analizi ve performans iyileştirmesi konularını konuşacak.

Etkinlik 17 Ocak Pazar günü saat 20.00'de İTÜ UUMK YouTube kanalını üzerinden gerçekleşecektir.

Motorsport.com Türkiye olarak bir Türk mühendisin McLaren gibi bir F1 takımında yarışıyor olmasından gurur duyuyoruz ve müsait olan herkesi bu programa katılmasını öneriyoruz.