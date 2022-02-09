McLaren, F1'de daha fazla takım istiyor

Haberi dinle

Formula 1'de 10'dan fazla takımın olduğu son yıl 2016 yılıydı. Fakat Manor, o yılın ardından kapandı ve griddeki takım sayısı 10'a düştü.

2016 yılında spora giren Haas, günümüzde F1'e katılan son takım olmaya devam ediyor.

Caterham, Marussia/Manor ve HRT gibi başarısız girişimlerin ardından FIA/F1 artık spora girecek takımlardan belli garantiler istiyor.

Bundan ötürü potansiyel girişimciler, yeni bir takım olarak spora girmek yerine, mevcut takımlarla ortaklık kurmayı seçiyorlar.

Yine de Volkswagen Grubu, Panthera Asia F1 ve Monako destekli bir proje de dahil olmak üzere, spora ilgi gösteren bazı potansiyel adaylar var.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Zak Brown, bu konuya değindi ve eğer griddeki araç sayısı 22 hatta 24'e çıksa dahi bundan memnun olacağını belirtti.

Brown, "10 takımın gayet yeterli ve iyi olduğunu düşünsem de 11. ve 12. takımı gridde görmek isterim." dedi.

Brown, spora katılan yeni takımların F1'in sağlam finansal yapısına destekte bulunacağını ve takımların sonunda daha büyük bir pastaya sahip olacağını dile getirdi

Mevcut Concorde Anlaşması, şu anda F1'e yeni giren takımların spora girişlerinin bir parçası olarak 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemesini şart koşuyor. Bu ücret daha sonra mevcut takımları arasında eşit olarak bölünüyor..

Brown, "11. ve 12. takımların, mevcut 10 takım arasında bölünecek olan bir katılım ücreti ödemesi gerekiyor."

"Daha fazla takıma sahip olmak uzun vadede finansal anlamda zararlı olabilir ancak katılım ücreti, kısa vadede o iki takımın gelmesi ve para ödülünün çok sayıda katılımcı arasında bölünmesini telafi edebilir."

"Sporun gelişimine bakarsak, iyi takımlar oldukları sürece 11. ve 12. takımların sporun büyümesine yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Pasta büyüyecek, 10 takımlı daha küçük bir pastadan 12 takımlı daha büyük bir pastaya geçileceğini düşünüyorum." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images