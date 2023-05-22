Norris: "Takım bu yıl bilgilerime daha çok güveniyor"

McLaren, MCL60 aracının çok ağır olması ve özellikle pilotları gaz kesip frene basmadıklarında zorlaması nedeniyle mevcut sezona belirlediği performans hedeflerinin gerisinde başladı. Ancak takım güncellemelerle mevcut zayıflıklarını gidermek için çalışıyor.

Norris, Miami Grand Prix'sinde Motorsport.com tarafından takımdaki tecrübeli pilot olmanın nasıl bir his olduğu sorulduğunda, McLaren'in bu sürecin bir parçası olarak önceki yıllara kıyasla bilgisini daha fazla kullandığını açıkladı.

Norris, "Açıkçası iyi bir his, ancak çok farklı değil."

"Geçen yıl nasıl çalıştığımı ve Daniel ile nasıl çalıştığımı düşünüyorum, çok farklı değil. Çok fazla şey değişmedi."

"Aslında önceki yıllarda nasıl olduğumuzu bilmek, geçen yıldan bu yıla gelişime bakmak ve bunun gibi şeyler için bana biraz daha fazla güveniyorlar."

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama bunun dışında, ikimiz de araçta neler olup bittiğine, araçtan ne istediğimize dair duygularınızı ve hikayenizi anlatıyoruz ve bunlar iyi bir şekilde örtüşüyor."

"Aynı sürüş stiline sahip olduğumuzu söyleyemem ama yorumlarımız ve şikayetlerimiz genellikle hep aynı. Bence bu iyi bir şey."

"Piastri çok iyi biri. Ayakları yere basan, normal bir adam ve çok çalışkan. Yani her şey iyi ve eğlenceli."

"Sanırım Daniel'dan farklı. Avustralyalılardan daha zıt bir karakter gibi hissediyorum ama yine de eğlenceli." dedi.

Norris ayrıca Piastri'nin aynı zamanda çok hızlı olduğunu ve kendisini son birkaç yıldan biraz daha fazla zorladığını belirtti.