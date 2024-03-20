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Formula 1 Avustralya GP

McLaren: "F1 şeflerinin 'istenmeyen' zemin etkisi sorunlarından kaçınmak için çözümleri var"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Formula 1'in kural koyucularının yeni nesil otomobillerin sürücüler için daha konforlu olmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olduklarını söylüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Andy Hone / Motorsport Images

Mevcut zemin etkili araçlar daha alçak ve sert bir şekilde çalıştıklarında en iyi performansı gösterdiklerinden, pilotlar pist üstünde aldıkları darbeler nedeniyle şikayetlerini dile getiriyorlar.

Konunun Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) toplantılarında tartışıldığı ve önlem alınması için çağrılar yapıldığı anlaşılıyor.

Dünya şampiyonu Max Verstappen'in sezon açılışı Bahreyn GP'sinde, 2026'da belirlenecek yeni kuralların çok daha iyileştirilmesi çağrıları arasında konuyu FIA'ya ilettiği anlaşılıyor.

BBC'ye konuşan Verstappen, "Tam yükle düzlüğün sonunda, düşük sürüş yükseklikleri ile darbe çok yüksek oluyor." demişti.

Daha yakın bir zamanda Lando Norris, mevcut araçlardan aldığı sürekli darbenin etkisini hissetmeye başladığını söyledi.

"Belli zamanlarda bunun bir bedeli olmaya başlıyor. Kesinlikle iki yıl önceki kadar kötü değil. O zamandan bu yana dalgalanma ve bu tür şeyler konusunda işler iyileşti."

"Ancak yine de araçları son derece alçak ve sert çalıştırmak zorundasınız. Bu da size zarar veriyor."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

FIA'nın 2026 için yeni kurallar belirleme çalışmalarına başlarken, yeni nesil F1 araçlarında son yıllardaki bazı dersleri dikkate alacağı umuluyor.

Özellikle de araçların neden alçak ve sert çalıştırılması gerektiğinin artık çok daha iyi anlaşılmasıyla birlikte Stella, işleri çok daha iyi hale getirmemek için hiçbir mazeret olmadığını düşünüyor.

Stella, "Tüm bu öğrenilenler 2026 yönetmeliklerinin tasarlanmasında kesinlikle dikkate alınmalı."

"2026'da araçların 2022'dekine benzer sorunlarla olması ya da yine istenmeyen sorunlarla karşılaşmamız sakıncalı ve eksik bir iş olacaktır çünkü hâlâ çalışmak için zamanımız var ve hatta birkaç yıl içinde araçlar daha da geliştirilecek."

"2026'da yere iyi bir şekilde basmalıyız çünkü 2022'de olanlar çok zorlayıcıydı."

"Zaman zaman sürücüler için rahatsızlık vericiydi ve zaman zaman da aşırıya kaçıyordu. Ve zaman zaman tehlikeliydi çünkü araçlar oldukça dengesiz hale geldi. Dolayısıyla kesinlikle daha iyi bir durumda olmayı hedeflememiz gerekiyor. Ve artık bunu yapmak için gerekli araçlara sahibiz." dedi.

Stella, F1 takımlarının 2022'de ilk kez piyasaya sürüldüklerinde yeni nesil zemin etkili araçların nasıl davrandıkları konusunda şaşkınlığa uğradıklarını kabul ediyor.

Stella, "2022 düzenlemeleri bazı beklenmedik zorluklarla şaşırtmıştı. Bu zorlukları anlama konusunda uzun bir yol kat ettik. Bu araçların artık çok daha rahat sürülebilmesinin nedeni de bu."

"Ancak yine de oldukça zorlayıcı olabiliyorlar, çünkü yüksek hızlı bölümlere baktığınızda biraz zıplama eğilimindeler. Biraz yunuslama oluyor. Bu nedenle de araçlar oldukça hareketli olabiliyor."

"Mesele sadece konfor değil, aynı zamanda bu dinamik salınımları eklemeye başladığınızda aracın ne kadar sınırda olduğudur." dedi.

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