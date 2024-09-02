McLaren, F1 şampiyonluğu için Norris'i desteklemeye hazır olduğunu ima etti

McLaren, takım emirlerini şimdiye kadar uygulama konusunda isteksiz olmasına rağmen, Lando Norris'in Formula 1 şampiyonluğu yolundaki çabalarını tam anlamıyla desteklemeye hazır olduğunu ima eden en güçlü açıklamayı yaptı.

Şampiyona rakibi Red Bull ve Max Verstappen’in zorluklarla karşı karşıya olduğu gerçeği ışığında, McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris'in puan kazanma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için fırsatları kaçırmamalarının gerektiği bir dönemin geldiğini düşünüyor.

Norris, İtalya Grand Prix'sini yalnızca üçüncü sırada bitirebildi, çünkü takım arkadaşı Oscar Piastri'nin açılış turunda yaptığı agresif liderliği ele geçirme hamlesi, sonunda Ferrari'den Charles Leclerc'in onların arasına girip yarışı kazanmasına kapı araladı.

Norris'in sekiz yarış kala Verstappen'in 62 puan gerisinde olduğu McLaren, ona mümkün olduğunca yardım etmenin şampiyonluk kovalamacasının sonucunu değiştirebileceğinin farkında.

Verstappen'in yarıştan sonra şampiyonluk şansının artık “gerçekçi olmadığına” inanması ve bunun McLaren için ne anlama geldiği hakkında konuşan Stella şunları söyledi:

“Max iyi, diliyle bile. Sadece pistte değil, her konuda başarılı.”

“Şüphesiz şu anda kullandığı aracın kendisine bazı zorluklar çıkardığını biliyor.”

“Ancak biz, Red Bull'un şu anda podyum için yarışma olasılığı olmadığı bu tür fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, Oscar Piastri, McLaren MCL38, 2nd position, Lando Norris, McLaren MCL38, 3rd position, on their slow down lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella, hem Norris hem de Piastri'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı olduğunu, ancak takımın gerçekçi olması gerektiğini ve en çok puanı olanın desteklenmesinin mantıklı olmaya başladığını açıkladı.

“Max Verstappen ile mücadele ediyoruz, bu yüzden bir sürücüye destek vermek istiyorsak, kesinlikle en iyi konumda olanı seçmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Ayrıca, Lando çok iyi iş çıkardı, Zandvoort'ta pole pozisyonu, Monza’da pole pozisyonu aldı.”

“Lando ile ilgili bir şey olursa, ona yardımcı olabilecek ve burada Monza'da olduğu gibi bir pole pozisyonundan yararlanmamıza yardımcı olabilecek yarışla ilgili bazı küçük şeyleri ayarlamamız gerekiyor. İlk turuna bakarsanız, birlikte gözden geçirdiğimizde, biraz daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey olduğunu görebiliriz.” dedi.

Ancak Stella, takımın “Lando ile şampiyonluğa ulaşmak” istediğini kabul etmekle birlikte, bunun Norris'in bir numara olarak belirlendiği bir durumu gerektirmeyeceğini düşünüyor.

“Bence bir numara tanımı bir manşet olarak iyi çalışıyor, ancak gerçek dünyada çok da işe yaradığından emin değilim. Bu ne anlama geliyor? Ne yaparsınız?”

“Diyelim ki varsayımsal olarak dördüncü virajda Lando'nun çok erken fren yaptığı ve Oscar'ın doğal olarak liderliği alma olasılığı olduğu sonucuna vardık, o zaman bir numara olmanız ne anlama geliyor? Bir sonraki turda yer mi değiştirirsiniz?”

“Bu tanımı gerçek dünyada uygulamak çok zor. Bence takım olarak çalışmaya devam etmek, her iki sürücünün de fikrini almak ve daha sonra her iki şampiyonada da bu hedefi takip etmek için birlikte çalışmak daha iyi, çünkü şu anda sürücüler şampiyonluğu kesinlikle bir olasılık gibi görünüyor.”

“Monza'dan önce bile biraz temkinliydik ama sanırım şimdi McLaren'ın geçen yıl rekabetçi olmadığımız pistlerde rekabet edebileceğini görüyoruz.”

“Bence genel olarak çok rekabetçi bir paket ve bu özellikle Lando için şampiyonluk arayışında çok önemli bir silah olabilir.” dedi.

İtalya Grand Prix'sinin son aşamalarında Piastri ve Norris'in yerlerini değiştirmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda Stella şunları söyledi:

“Bunu düşünmedik.”

“Lando'nun kendi fırsatlarına sahip olduğundan emin olmak için yarış sırasında başka yollar düşündük.

“Ancak yer değiştirmeyi düşünmedik çünkü Leclerc'e mümkün olduğunca fazla baskı uygulamak ve nihayetinde sol ön lastikte bir sorun yaşamasına neden olmak istiyorduk.”