McLaren, F1 şampiyonluğu için Norris'i desteklemeye hazır olduğunu ima etti

McLaren, takım emirlerini şimdiye kadar uygulama konusunda isteksiz olmasına rağmen, Lando Norris'in Formula 1 şampiyonluğu yolundaki çabalarını tam anlamıyla desteklemeye hazır olduğunu ima eden en güçlü açıklamayı yaptı.

Şampiyona rakibi Red Bull ve Max Verstappen’in zorluklarla karşı karşıya olduğu gerçeği ışığında, McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris'in puan kazanma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için fırsatları kaçırmamalarının gerektiği bir dönemin geldiğini düşünüyor.

Norris, İtalya Grand Prix'sini yalnızca üçüncü sırada bitirebildi, çünkü takım arkadaşı Oscar Piastri'nin açılış turunda yaptığı agresif liderliği ele geçirme hamlesi, sonunda Ferrari'den Charles Leclerc'in onların arasına girip yarışı kazanmasına kapı araladı.

Norris'in sekiz yarış kala Verstappen'in 62 puan gerisinde olduğu McLaren, ona mümkün olduğunca yardım etmenin şampiyonluk kovalamacasının sonucunu değiştirebileceğinin farkında.

Verstappen'in yarıştan sonra şampiyonluk şansının artık “gerçekçi olmadığına” inanması ve bunun McLaren için ne anlama geldiği hakkında konuşan Stella şunları söyledi:

“Max iyi, diliyle bile. Sadece pistte değil, her konuda başarılı.”

“Şüphesiz şu anda kullandığı aracın kendisine bazı zorluklar çıkardığını biliyor.”

“Ancak biz, Red Bull'un şu anda podyum için yarışma olasılığı olmadığı bu tür fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, Oscar Piastri, McLaren MCL38, 2nd position, Lando Norris, McLaren MCL38, 3rd position, on their slow down lap

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images