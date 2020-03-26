McLaren F1 personeli nihayet evlerine döndü
McLaren, Coronavirüs endişeleri nedeniyle Avustralya'da kalan tüm ekip üyelerinin güvenli bir şekilde evlerine döndüğünü duyurdu.
Avustralya Grand Prix'sinde bir McLaren çalışanının Coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 14 takım personelinin virüse yakalanıp yakalanmadığından emin olmak amacıyla tamamı karantina altına alınmıştı.
Yarış direktörü Andrea Stella da dahil olmak üzere takım personeli, otel odalarında sıkışıp kalan meslektaşlarına destek sunmak için Melbourne'de kaldılar.
Ancak iki haftalık tecrit döneminin sona ermesi ve Avustralya sağlık yetkililerinin virüsün taşınmasıyla ilgili herhangi bir endişe duymamalarının ardından tüm takım üyeleri bu hafta başında seyahat etiler ve şimdi İngiltere'ye ulaştılar.
McLaren'dan yapılan açıklamada, "Dün akşam itibariyle Melbourne'de kendi kendini tecrit eden tüm takım personelinin ve onlarla birlikte kalan yönetimin artık eve döndüklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." denildi.
McLaren, bir çalışanında Coronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Avustralya GP'den çekilme kararı almıştı.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
McLaren F1 personeli nihayet evlerine döndü
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