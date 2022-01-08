McLaren, F1 kurallarının uygulanış şeklinden memnun değil

Abu Dabi'de gerçekleştirilen son yarışın finali, hem motor sporları dünyasında hem de taraftarlar arasında büyük tartışmalara neden oldu ve bu nedenle FIA, 12 Aralık olaylarının ayrıntılı bir analizini yapacak.

Fakat Brown, daha da ileri gidilmesini ve kuralların daha açık hale getirilip, olası tartışmaların önüne geçilmesi gerektiğine inanıyor.

Brown, RACER ile yaptığı röportajda şöyle dedi: “Bence herkesin kafası oldukça karışmış durumdaydı Bu olaydan kazananlar ve kaybedenler oldu."

"Herhangi bir sporda hakem olmak zordur çünkü taraftarların yarısı kararınıza katılır, yarısı katılmaz. Bence orada durum, geçmişte olanlardan farklıydı. Bakü'ye bakarsanız, hemen kırmızı çıkardıklarını düşünüyorum."

"Bizim için sonucu pek değiştirmedi ama kış arasında birçok kuralı gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Geriye dönüp bakarsam, kurallarda, bunların uygulanma şekillerinde ve ne zaman uygulandıklarında, ceza anlamında çok fazla tutarsızlık olduğunu düşünüyorum." "Avusturya GP'nin ilk turunda Lando Norris ve Sergio Perez arasında temas olmadı ama Lando, 5 saniye zaman cezası ve iki ceza puanı aldı. Bunlar, sadece Perez dışarıdan bir geçiş denediği için verildi." "Sonra Max (Verstappen) ve Lewis'in (Hamilton) her ikisinin de pistin dışında çıktığı Brezilya'da 'Bırakın yarışsınlar' yaklaşımı uygulandı. Sanırım hepimizin bu tür örnekleri var var ve kurallar öznel olarak uygulandığı için bunu anlamak zor. Bence bir adım geriye gitmemiz gerekiyor." "Yıl boyunca memnun olmayan yeterince insan vardı ve kurallara bakmalıyız. Ayrıca, bu kuralların çoğunu takımların yaptığını unutmayın. Yani gelecekte takımların kurallar üzerinde daha az etki sahibi olduğunu görmek isterim çünkü bu kuralların yarısını yapan biziz." Brown, yeni sezonda Yarış Direktörü Michael Masi ile takımlar arasındaki iletişimin kısıtlanmasından memnun olduğunu da söyledi. "Ben bu olayın büyük bir hayranı değilim. Özellikle de ekranlara verilmesiyle beraber durumda daha da kötü oldu." "Ross Brown (Formula 1'in sportif direktörü) bunun artık olmayacağını söyledi ve bunu destekliyorum çünkü şimdi bazı takım patronlarının sırf kameralar üzerlerinde olduğu için bir şeyler yaptığını görüyorsunuz." "Bunun insanların davranışlarını değiştirdiğini düşünüyorum, bu yüzden Ross'un söylediklerinin destekliyorum. Bence bu, perde arkasında olmalı." “Ayrıca Masi'ye aynı ekipte birden fazla kez bağlanan pek çok kişi var. Oysa bizim takımımızda FIA ile diyalog yürütmekte olan sadece bir kişi var, hepsi bu kadar."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images