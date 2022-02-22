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Formula 1 Haberler

McLaren, F1 için "başarılı bir on yıl" olmasını öngörüyor

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, takımların büyük sponsorluk anlaşmaları yapmalarıyla birlikte, Formula 1'in ticari olarak "başarılı bir on yıl" geçireceğine inanıyor.

McLaren, F1 için "başarılı bir on yıl" olmasını öngörüyor
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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F1 geçtiğimiz yıl, Netflix'in Drive to Survive serisi ve Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi sayesinde global TV seyircilerinde artış yaşadı.

2022 sezonu öncesinde takımlar, kripto para ve büyük teknoloji şirketleriyle kurdukları önemli ortaklıkları duyurdular.

McLaren da yakın zamanda yeni ortaklıklar duyurdu ve Brown, F1'in ticari anlamda güçlü bir döneme girdiğini söyledi.

Brown, "Formula 1 ticari olarak çok güçlü bir yerde."

"Her zamankinden daha fazla yarışımız  var ve TV'ye, dijitale ve Netflix'e olan taleple birlikte spora olan ilgi çok güçlü bir hale geldi."

"Çok fazla ortak geliyor. Bir süredir çok başarılıyız. Şu anda 45'in üzerinde ortağımız var ve geçen yıl dünyanın en büyük şirketlerinden olan bir düzineden fazla ortak bize katıldı."

"Birinci sınıf global organizasyonları sporda görmek harika. Bence çok sağlıklı bir durumdayız ve pistteki rekabet ve bütçe sınırı ile birlikte yarışlar artık daha yakın olmalı."

"Bence Formula 1'de çok başarılı bir on yıl geçireceğiz." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull bu ayın başında ABD'li teknoloji devi Oracle ile yıllık 100 milyon dolarlık bir ortaklığa imza attı. Bunun yanı sıra Bybit ile yıllık 50 milyon dolarlık bir anlaşma daha imzalandı.

Bu rakamların, F1'in değeri ve sponsorluk anlaşmaları anlamında takımlara yardımcı olup olmadığı sorulduğunda, Brown bunun sadece serinin ekosistemine bir faydası olduğunu söyledi.

Brown, "Büyük markalar ve büyük şirketlerin spora katılması harika."

"Bu açıkça çok büyük bir yatırım. Bu nedenle iyi olduğunu düşünüyorum. Red Bull için bu rakamın doğru olup olmadığını bilmiyorum." 

"Ancak Formula 1'de bu tür şirketlerin olması harika. Spora yeni global ortaklar getirdiler."

"Bence bunlar hepimiz için güzel şeyler." dedi.

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