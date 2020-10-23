McLaren, F1 güncellemelerini yeniden parça parça kullanacak

McLaren, Eifel GP hafta sonunda aracına bazı parçalar ekledi ancak kötü hava şartları nedeniyle çok fazla test edemeden onları kullanmak zorunda kaldı.

Yeni paketi kullanan Carlos Sainz, yeni parçalarla rahat hissetmediğini söyledi ancak yarışta 5. olmayı başardı.

Bunun üzerine McLaren, Portekiz'de birinci antrenmandan itibaren parçaları yeniden parça parça araca ekleme kararı aldı.

McLaren teknik patronu James Key, "Adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu hafta sonu başlayacağımız konfigürasyonu belirledik. Bu cuma ve gelecek yarışta, yeni parçaları adım adım araca ekleyeceğiz. Planımız bu şekilde." dedi.

Key, McLaren pilotlarının Norris'in Nürburgring'de kullandığı pakete benzer bir hibrit paketle yarışacaklarını söyledi.

Key, "Sahip olacağımız paket biraz hibrit olacak. Buraya, Lando'nun Nürburgring'de sahip olduğuna benzer bir paketle başlayacağız. Yani yeni, onaylanan burun olacak. O burun beklediğimiz gibi çalışıyor, bu yüzden o parça artık araca yerleşmiş durumda. Ondan mutluyuz."

"Bu hafta sonu bazı ek güncellemeler de var. Onları bugün test edeceğiz. Onlardan en azından birisi hafta sonunun kalan bölümünde araçta kalabilir."

"Ardından Nürburgring'e götürdüğümüz ve test edemediğimiz parçalar var. Orada yapmak istediğimiz şeyleri burada yapacağız."

"Parçaları adım adım araca ekleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Paketi tam olarak onaylamadan önce hepsini ayrı ayrı değerlendirip nasıl olduklarını anlamaya çalışacağız." dedi.