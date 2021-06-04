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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

McLaren: "F1, esnek kanatların kullanılması halinde Bakü'de harekete geçmeli"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren, Azerbaycan Grand Prix’sinde takımların esnek kanat kullanmaya devam etmesi halinde F1’in harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

McLaren: "F1, esnek kanatların kullanılması halinde Bakü'de harekete geçmeli"

Bu haftaki Azerbaycan Grand Prix’sinin ardından Fransa’da esnek kanatlar için yeni yük testleri uygulanacak ancak bazı takımlar, esnek kanata sahip araçların Bakü’de bu avantajı sürdürmesi konusunda rahatsız. 

FIA, Bakü'de sınırları daha belirgin hale getirip takımların bu sınırları çok fazla zorlamaması için güncellenmiş bir teknik yönetmelik önerse de, McLaren, takımlar kendilerine avantaj sağlayan tasarımlarla yarışmaya devam ederse hemen bir şeyler yapılması söyledi.

Takım patronu Andreas Seidl, "Barselona'daki gibi bu hafta sonu kanatların esnediğini tekrar görürsek, burada bunun engellenmesi için harekete geçilmesi gerekiyor ancak bu tam olarak nasıl yapılır, bunu henüz bilmiyorum.” dedi.

Seidl, arka kanat esnekliğiyle ilgili FIA’nın yeni kararlarını hoş karşılasa da yeni yük testlerinin  hâlâ uygulanmamış olmasından memnun değil.

"Teknik direktif güncellenmesine rağmen, FIA'nın teknik yönetmeliklere uygun olarak aldığı tüm önlemlerden memnunuz."

"Tartışmanın asıl kaynağı ve bizim hâlâ memnun olmadığımız tek şey, birkaç yarışta kural dışı bir araçla avantaj sağlamış takımların bunu yapmaya devam etmesine izin veriliyor olması."

Kanatların hiç esnememesi imkansız ve buna, bir dereceye kadar izin verilmesi gerekiyor. Seidl, neye izin verilip verilmeyeceğine ilişkin karar sürecinde, FIA'nın tasarımların amacına bakması gerektiğini söyledi.

"Görünen sadece esneme değil. Sonuçta önemli olan FIA'nın bu esnemenin nasıl yapıldığını araştırmasıdır." diye açıkladı.

"Eğer bu esneme, sadece yönetmeliklerde yer alan testi geçmek için yapılmış bir tasarımdan kaynaklanıyorsa, o zaman kasıtlı aşırı esneme yaratılıyordur. Açıkçası bu durum 3.8'in [hareketli aerodinamik cihazları yasaklayan kuralların] kapsamı dışında kalıyor."

Takımlar esnek kanatlarla yarışırlarsa ve FIA buna karşın bir önlem almazsa, rakiplerin itiraz etmesi için kapı açık kalır. Mercedes böyle bir önlem alabileceğini önermişti.

Seidl, McLaren'in bu yola başvurup vurmayacağını doğrulamadı ancak bunun bu hafta sonundan sonra değerlendirileceğini olduğunu söyledi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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