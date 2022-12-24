McLaren, F1 Academy projesine katılmayı değerlendiriyor
McLaren CEO'su Zak Brown, F1 Academy projesini olumlu karşıladıklarını ve ileride mümkün olduğu takdirde seriye katılmayı değerlendirebileceklerini söylüyor.
Liberty Media, Kasım ayının ortalarına doğru kadın sürücülerin F1'e giden basamakları tırmanmasını kolaylaştırması amacıyla F1 Academy projesini resmi olarak duyurdu. Projenin hedefi, Susie Wolff'ten bu yana ilk kez bir kadının direksiyona geçebilmesini sağlamak.
Projede yer alacak beş takım da geçtiğimiz günlerde açıklandı: alt serilerin başarılı takımları ART, Campos, Carlin, MP ve Prema toplam 15 araçla seriye katılacaklar.
Bu yolda ciddi adımlar atan McLaren, seri kuralları gereği her araçta bir kadın ve bir erkek sürücü bulunması gereken Extreme E'de Emma Gilmour ile yarışarak tarihinde ilk defa bir kadın sürücü ile anlaşma sağladı.
F1 Academy projesiyle ilgili düşünceleri sorulan Brown, "Fırsat yaratan, kadınları ve gençleri motor sporlarına teşvik eden her şeyi olumlu karşılarız."
"Bu yıl Extreme E'ye katıldık, böylece Emma isminde bir kadın sürücümüz oldu. Seriye katılmamızın nedenlerinden biri de çeşitlilik, kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımızı güçlendirmekti."
"Liberty'nin de bu konuya yatırım yaptığını görmek harika, biz de kadınların bulunduğu bir seriyi memnuniyetle karşılıyor ve katılımımızın mümkün olup olamayacağını görmek için işlerin nasıl ilerlediğini anlamak istiyoruz."
FIA, Halo davasının kapandığını açıkladı
Krack: "Fernando ile ortaklığımız gelecekte sürüşten de öteye geçebilir"
Son Haberler
Formula E'ye dönmeye hazırlanan Abt, takım halinde uykusuz günleri geride bırakmış
Abt takım patronu Thomas Biermaier, seriye dönüş sürecinde çok sıkı çalıştıklarını ve herkesin uykusuz günler geçirdiğini itiraf ediyor.
Brown, O'Ward ve Palou'ya daha çok test yaptırmayı amaçlıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, Pato O'Ward ve Alex Palou'nun Formula 1 potansiyeli olduğunu düşünüyor ve bu iki ismin daha çok test yapacağını söylüyor.
Andretti, F1'e girebilmesi durumunda Alonso'yu takıma katmak istiyor
Formula 1'e giriş çalışmalarını sürdüren Mario Andretti, deneyimli pilot eksikliğini Fernando Alonso ile kapatmak istiyor.
F1 2022 teknik: McLaren, ilk yarıştaki şoku nasıl atlattı?
McLaren, yeni kuralların hayata geçtiği 2022 Formula 1 sezonuna çok güçlü bir başlangıç yapmayı umuyordu.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.