McLaren, F1 Academy projesine katılmayı değerlendiriyor

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Liberty Media, Kasım ayının ortalarına doğru kadın sürücülerin F1'e giden basamakları tırmanmasını kolaylaştırması amacıyla F1 Academy projesini resmi olarak duyurdu. Projenin hedefi, Susie Wolff'ten bu yana ilk kez bir kadının direksiyona geçebilmesini sağlamak.

Projede yer alacak beş takım da geçtiğimiz günlerde açıklandı: alt serilerin başarılı takımları ART, Campos, Carlin, MP ve Prema toplam 15 araçla seriye katılacaklar.

Bu yolda ciddi adımlar atan McLaren, seri kuralları gereği her araçta bir kadın ve bir erkek sürücü bulunması gereken Extreme E'de Emma Gilmour ile yarışarak tarihinde ilk defa bir kadın sürücü ile anlaşma sağladı.

F1 Academy projesiyle ilgili düşünceleri sorulan Brown, "Fırsat yaratan, kadınları ve gençleri motor sporlarına teşvik eden her şeyi olumlu karşılarız."

"Bu yıl Extreme E'ye katıldık, böylece Emma isminde bir kadın sürücümüz oldu. Seriye katılmamızın nedenlerinden biri de çeşitlilik, kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımızı güçlendirmekti."

"Liberty'nin de bu konuya yatırım yaptığını görmek harika, biz de kadınların bulunduğu bir seriyi memnuniyetle karşılıyor ve katılımımızın mümkün olup olamayacağını görmek için işlerin nasıl ilerlediğini anlamak istiyoruz."