McLaren: "'Eşsiz yetenek' Piastri, Norris için bir 'referans'"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'yi Formula 1'de 'eşsiz bir yetenek' olarak tanımladı ve şimdiden Lando Norris için 'bir referans' olduğuna inanıyor.
Piastri, McLaren'in 2022'nin sonunda Daniel Ricciardo'yu gönderme kararı almasının ardından takıma getirildi.
Norris yeni takım arkadaşına karşı büyük ölçüde üstünlük sağlamış olsa da, Piastri son iki yarışta Norris'i geride bıraktı.
Çaylak ayrıca Katar'daki Sprint Yarışı'nda ilk F1 zaferini elde etti, bu Britanyalı'nın henüz elde edemediği bir başarı.
Ancak Stella, Piastri'nin Norris'e yönelik artan tehdidini küçümsedi ve Dünya Şampiyonu kalibresindeki bir pilotun bile takım arkadaşını her zaman yenmesinin beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Stella, "Oscar'la olan mücadeleye gelince, her şeyden önce Lando, Oscar'ın eşsiz bir yetenek olduğunu kendisi de biliyor. Formula 1'de bu tür yetenekleri her gün göremezsiniz."
"Yani bu mutlak bir referans, bir çaylak olsa bile çıtayı çok yükseğe koyacak. Lando gibi bir pilotsanız, bunu olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmeniz gerekir çünkü bu size gelişmeye devam etmeniz için çok fazla bilgi verir."
"Dünyada hiçbir spor dalında her şeyi kazanan bir şampiyon yoktur. Her virajda daha hızlı olan, her turda daha hızlı olan, her seansta daha hızlı olan bir pilot da yoktur. Belki bu yıl Max [Verstappen] olabilir ama bu oldukça istisnai bir durum."
"Benim için Lando bunu biraz rahatsızlık olarak görüyor ama bu bir bakıma en iyi olmak için ihtiyacınız olan rahatsızlık. Şampiyon olmak hem bir lanet hem de bir lütuf."
Norris, Katar Grand Prix hafta sonundaki performansını son derece eleştirdi ve potansiyel olarak iki pole pozisyonunu ve yarış zaferini heba ettiğini kabul etti.
Stella, Norris'in özellikle bir hata yaptığında ya da yetersiz kaldığında kendi performansları üzerinde düşünme yeteneğini övdü.
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Lando, bir şeyleri yanlış anladığında onu bütüncül bir bakış açısıyla anladığından emin olmak istiyor. Yani kibirli görünmek istemiyor, daha iyisini yapabileceğini biliyormuş gibi görünmek istemiyor."
Stella, Norris'in yaşadığı talihsizlikler konusunda aşırı eleştirel olduğunu düşünse de, her iki pilotunun da pist dışındaki gelişimlerinin pistteki kadar önemli olduğunu savunuyor.
"Daha önce şampiyonlar hakkında söylediğim gibi, doğru dengeyi bulmanız ve kendinizi her gün gelişmeye devam edecek konuma getirmek için doğru dinamikleri bulmanız gerekir."
"Lando, zaman içinde kendisine karşı ne kadar sert olması gerektiğini ayarlayacak. Mesela buradaki hedefi nedir ona karar vermeli: Her bir virajda, her bir turda, her bir seansta daha hızlı olmak mı yoksa sadece en iyi olmak mı?"
"Yani demek istediğim, Lando için, Oscar için ve takımdaki her birimiz için önümüzde bir yolculuk var."
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