McLaren, eski aracıyla test yapamayacağını doğruladı

Takımlar ve pilotlar, 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan 2020 sezonu için hazırlıklarını arttırıyorlar.

Mercedes, spor yönetmeliklerinin izin verdiği üzere 2018 F1 aracını kullanarak Salı ve Çarşamba günleri Silverstone'da iki günlük bir test gerçekleştirecek, Ferrari'nin de benzer şartlarda özel bir test yapması bekleniyor.

Ancak McLaren F1 şefi Andreas Seidl, İngiliz ekibinin, güç ünitesi tedarikçisindeki son değişiklikler nedeniyle eski bir F1 aracıyla test yapmayacağını açıkladı.

Sky'a verdiği demeçte Seidl, "Sürücüler açısından bakarsak, maalesef iki yıllık bir araca sahip olma imkanımız yok. Bu, son yıllardaki üretici değişikliklerimizden kaynaklanan bir durum."

"Ama daha önce de gördüğünüz gibi, Lando bazı karting ve F3 testleri yaptı."

"Sürücülerimizin hazır olması için şimdi Carlos ile birlikte diğer şeylere bakıyoruz ve onlarla bazı simülatör çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Test yapılabilecek en yeni McLaren F1 aracı, Stoffel Vandoorne ve Fernando Alonso tarafından kullanılan 2018 McLaren MCL33'tü. Takım o yıl Renault'nun güç ünitesini kullanmasına rağmen, 2021'den itibaren Mercedes motorlarına geçecek olmaları işleri karmaşıklaştırıyor.

F1 aracıyla pistte çalışamamalarına rağmen Seidl, McLaren yarış takımının Avusturya'daki açılış yarışı için planlanan prosedürler üzerinde çok fazla çalıştıklarını söyledi.

Seidl, "Şu anda araçları hazırlıyoruz. Bu yeni şartlar için garajdaki prosedürleri ve süreçleri tüm sosyal mesafeyle birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz.

"Burada takım olarak attığımız adımlardan memnunum. Bence FIA ​​ve Formula 1'in Avusturya ile ilgili beklentilerini karşılamak için nasıl çalışacağımızı biliyoruz."

"Bu açıdan bakıldığında, her şey açık, önümüzdeki haftalardaki hazırlıklara odaklanmamız gerekiyor ve umarım Avusturya'da iyi şekilde başlayabiliriz." dedi.