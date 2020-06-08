Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, eski aracıyla test yapamayacağını doğruladı

paylaşım
yorumlar
McLaren, eski aracıyla test yapamayacağını doğruladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 20:29

McLaren, Lando Norris ve Carlos Sainz'in 2020 sezonuna hazırlanabilmesi için planlanan herhangi bir test olmadığını açıkladı.

Takımlar ve pilotlar, 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan 2020 sezonu için hazırlıklarını arttırıyorlar.

Mercedes, spor yönetmeliklerinin izin verdiği üzere 2018 F1 aracını kullanarak Salı ve Çarşamba günleri Silverstone'da iki günlük bir test gerçekleştirecek, Ferrari'nin de benzer şartlarda özel bir test yapması bekleniyor.

Ancak McLaren F1 şefi Andreas Seidl, İngiliz ekibinin, güç ünitesi tedarikçisindeki son değişiklikler nedeniyle eski bir F1 aracıyla test yapmayacağını açıkladı.

Sky'a verdiği demeçte Seidl, "Sürücüler açısından bakarsak, maalesef iki yıllık bir araca sahip olma imkanımız yok. Bu, son yıllardaki üretici değişikliklerimizden kaynaklanan bir durum."

"Ama daha önce de gördüğünüz gibi, Lando bazı karting ve F3 testleri yaptı."

"Sürücülerimizin hazır olması için şimdi Carlos ile birlikte diğer şeylere bakıyoruz ve onlarla bazı simülatör çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Test yapılabilecek en yeni McLaren F1 aracı, Stoffel Vandoorne ve Fernando Alonso tarafından kullanılan 2018 McLaren MCL33'tü. Takım o yıl Renault'nun güç ünitesini kullanmasına rağmen, 2021'den itibaren Mercedes motorlarına geçecek olmaları işleri karmaşıklaştırıyor.

F1 aracıyla pistte çalışamamalarına rağmen Seidl, McLaren yarış takımının Avusturya'daki açılış yarışı için planlanan prosedürler üzerinde çok fazla çalıştıklarını söyledi.

Seidl, "Şu anda araçları hazırlıyoruz. Bu yeni şartlar için garajdaki prosedürleri ve süreçleri tüm sosyal mesafeyle birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz.

"Burada takım olarak attığımız adımlardan memnunum. Bence FIA ​​ve Formula 1'in Avusturya ile ilgili beklentilerini karşılamak için nasıl çalışacağımızı biliyoruz."

"Bu açıdan bakıldığında, her şey açık, önümüzdeki haftalardaki hazırlıklara odaklanmamız gerekiyor ve umarım Avusturya'da iyi şekilde başlayabiliriz." dedi.

Sonraki haber
Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"

Önceki haber

Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, McLaren ve Renault, Avusturya GP öncesi test yapmayacak

2
Formula 1

"Leclerc, Raikkonen'in hızına Schumacher'in yaklaşımına sahip"

3
Formula 1

Formula 1 araçlarındaki esnek kanatlar nasıl yasaklandı?

4
Formula 1

Rosberg: "Simülatörde çalışan pilotlar, sezon başladığında avantajlı olacak"

5
Formula 1

Mercedes de bütçe sınırı sonrası farklı serileri düşünüyor

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

McLaren, eski aracıyla test yapamayacağını doğruladı
F1

McLaren, eski aracıyla test yapamayacağını doğruladı

Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"
F1

Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"

Formula 1 araçlarındaki esnek kanatlar nasıl yasaklandı?
F1

Formula 1 araçlarındaki esnek kanatlar nasıl yasaklandı?

Mercedes, Silverstone testi öncesi 2018 aracını çalıştırdı
F1

Mercedes, Silverstone testi öncesi 2018 aracını çalıştırdı

F1 tarihinde bugün: 8 Haziran
F1

F1 tarihinde bugün: 8 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.