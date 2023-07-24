McLaren: "Erken pitin sebebi Norris'i öne geçirmek değildi"

Startta ikinci sıraya yükselen Oscar Piastri, yarışın ilk bölümünde lider Max Verstappen'in arkasında ilerliyordu.

İlk pit stop'ların zamanı geldiğinde McLaren, ilk olarak 3. sıradaki Lando Norris'i pite çağırdı ve önde olan Piastri'yi pite almadı, Piastri bir tur sonra pite geldi.

Pite daha erken gelen Norris, yeni lastiklerin getirdiği avantajla Piastri'yi geçti ve bir sıra kazandı.

Norris'i daha erken pite alma kararı biraz garipti çünkü normalde takımlar önde olan pilotlarını önce pite alırlar.

McLaren takım patronu Andrea Stella, yarışın ardından bu kararın arkasındaki nedenleri açıkladı.

"Norris'in erken pite gelmesi hakkında, bu süreç çok doğal gelişiyor. Daha çok risk altında olan aracı pite alarak korursunuz [bu senaryoda Norris, Hamilton tarafından erken pitle geçilme riski altındaydı] ve sonrasında da daha az riski olan aracı pite çağırırsınız."

"Lando'nun pitten çıkış turu çok hızlıydı, bu da Oscar'ın pozisyonunu kaybettiği anlamına geldi. Dürüst olmak gerekirse, bu tarz durumlara önce takımın iyiliğini düşünüyoruz."

"Bir takım olarak düşünüyoruz ve ardından içerideki duruma bakıyoruz."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri, Norris'e pozisyonunu kaybetmesinin ardından yarışın ikinci bölümünde büyük bir tempo kaybı yaşadı ve yarışı 5. sırada noktaladı. Dolayısıyla bu strateji kararının etkisi minimum düzeye inmiş oldu.

Piastri'nin tempo kaybını açıklayan Stella, Piastri'nin tabanına bir hasar aldığını ve arka tarafta yere basma gücü kaybettiğini söylüyor.

"Oscar'ın aracında hasar vardı ve bu da performans puanı açısından biraz zaman kaybettiği anlamına geldi. Ayrıca bu hasarın ona arka tarafta yere basma gücü kaybettirdiğini düşünüyoruz. Bu durum da lastik aşınmasını artırdı [arka tarafta yere basma gücü kaybolduğundan araç kaymaya başladığından]."

"Oscar bundan dolayı Lando'yu takip etmekte ve diğer araçlarla mücadele etmekte zorlandı."

McLaren, Piastri'nin bir bordürün üzerinden geçerken bu taban hasarını aldığını düşünüyor.