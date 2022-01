McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı

Formula 1, 2021 sezonunda üç sprint yarışı denedi ve bu ekstra yarışlara katılım için bütçe sınırı yükseltildi.

Takımlara, yarış başına 150 bin dolar ekstra harcama yapma izni verildi ve bu sayı, üç sprint yarışı olduğu için 450 bin dolara çıktı.

Takımlara ayrıca, kazaya karıştıkları her sprint yarış için 100 bin dolar daha harcama yapma izni verildi ve bu da, bütçe sınırından 300 bin dolarlık bir artış anlamına geliyordu.

Şimdi en iyi takımlar, toplamda altı yarışın yapılacağı 2022'de daha fazla manevra alanı için bastırıyorlar.

McLaren CEO'su Zak Brown'a göre büyük takımlar, bu yıl bütçe sınırı 145 milyon dolardan 140 milyon dolara düşürüldüğü için, FIA'dan alınabilecek bu ekstra bütçeyi araçlarını geliştirmek için kullanmak istiyorlar.

Brown, daha önce en iyi takımların davranışlarını eleştirmişti ve McLaren'ın internet sitesindeki son yazısında, daha sert sözler söyledi.

"Sporumuzda, daha fazla ekonomik sürdürülebilirlik arayışına devam etmeliyiz. Fakat bazı takımlar hâlâ bütçe sınırını yükseltmek ve dünya şampiyonluğunu cüzdanlarıyla kazanmak için bahaneler arıyorlar."

"Bazı takımların, 'sprint yarışlarında maruz kalabilecekleri olası hasarlar' adı altında bütçe sınırını yükseltmek için yaptığı lobi çalışmaları buna bir örnek. F1'in Cumartesi günü sprint yarışı düzenleme girişimi, spora yeni seyirciler getirdi ve sporun küresel çaptaki kitlesini genişletme konusunda faydalı oldu."

"Fakat bu takımlar, geçen yıl bu yarışlar esnasında çok az hasar aldıklarına dair açık kanıtlar olmasına rağmen bütçe sınırının aşırı miktarda artırılmasını talep etmeye devam ediyorlar. Bu, onların rekabet avantajlarının zarar görmesini engellemeye yönelik bariz bir girişim."

"Sporun mevcut yapısı, bazı takımların kendi yararlarını korumak için sporu rehin aldıkları ve spor için, dolayısıyla da taraftarlar için en iyisini istemedikleri bir duruma izin veriyor."

"Bu takımlar, bütçe sınırının sporun yararına olduğunu kabul etmek istemiyor gibi görünüyor ve artık zirveye parayla çıkamayacakları gerçeğine alışamıyorlar."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images