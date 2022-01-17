McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı

Formula 1, 2021 sezonunda üç sprint yarışı denedi ve bu ekstra yarışlara katılım için bütçe sınırı yükseltildi.

Takımlara, yarış başına 150 bin dolar ekstra harcama yapma izni verildi ve bu sayı, üç sprint yarışı olduğu için 450 bin dolara çıktı.

Takımlara ayrıca, kazaya karıştıkları her sprint yarış için 100 bin dolar daha harcama yapma izni verildi ve bu da, bütçe sınırından 300 bin dolarlık bir artış anlamına geliyordu.

Şimdi en iyi takımlar, toplamda altı yarışın yapılacağı 2022'de daha fazla manevra alanı için bastırıyorlar.

McLaren CEO'su Zak Brown'a göre büyük takımlar, bu yıl bütçe sınırı 145 milyon dolardan 140 milyon dolara düşürüldüğü için, FIA'dan alınabilecek bu ekstra bütçeyi araçlarını geliştirmek için kullanmak istiyorlar.

Brown, daha önce en iyi takımların davranışlarını eleştirmişti ve McLaren'ın internet sitesindeki son yazısında, daha sert sözler söyledi.

"Sporumuzda, daha fazla ekonomik sürdürülebilirlik arayışına devam etmeliyiz. Fakat bazı takımlar hâlâ bütçe sınırını yükseltmek ve dünya şampiyonluğunu cüzdanlarıyla kazanmak için bahaneler arıyorlar."

"Bazı takımların, 'sprint yarışlarında maruz kalabilecekleri olası hasarlar' adı altında bütçe sınırını yükseltmek için yaptığı lobi çalışmaları buna bir örnek. F1'in Cumartesi günü sprint yarışı düzenleme girişimi, spora yeni seyirciler getirdi ve sporun küresel çaptaki kitlesini genişletme konusunda faydalı oldu."

"Fakat bu takımlar, geçen yıl bu yarışlar esnasında çok az hasar aldıklarına dair açık kanıtlar olmasına rağmen bütçe sınırının aşırı miktarda artırılmasını talep etmeye devam ediyorlar. Bu, onların rekabet avantajlarının zarar görmesini engellemeye yönelik bariz bir girişim."

"Sporun mevcut yapısı, bazı takımların kendi yararlarını korumak için sporu rehin aldıkları ve spor için, dolayısıyla da taraftarlar için en iyisini istemedikleri bir duruma izin veriyor."

"Bu takımlar, bütçe sınırının sporun yararına olduğunu kabul etmek istemiyor gibi görünüyor ve artık zirveye parayla çıkamayacakları gerçeğine alışamıyorlar."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, the rest of the field at the start Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brown ayrıca McLaren'ın A takımlar ile B takımlar arasındaki işbirliğinden ve her iki tarafa da fayda getirecek teknolojik unsurların paylaşımından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

"Ayrıca A ve B takımlarıyla alakalı tehdit ortadan kalkmadı ve bunu önlemek için sporun bu noktada güçlendirilmesi gerekiyor."

"Şu anda, kurallar gerçekten B takımlarının/müşteri ekiplerinin lehine. Bu, eşit seviyede rekabet edebilecek üreticilere sahip olmak isteyen Formula 1'in hedefleriyle uyuşmuyor. F1, 'takım' olmanın manasını ve sporun DNA'sını geçersiz kılıyor."

"F1'in 10 gerçek üreticiye sahip olması gerekiyor ve her takımın –güç ünitesi ve potansiyel olarak vites kutusunun iç kısımları dışında– performansla alakalı tüm parçaları kendisinin tasarlaması ve üretmesi gerekiyor. Şu anda takımların farklı iş modelleri arasında çok fazla fark var."

"Tüm takımlar için aynı kuralları uygulamaya çalışmak ve sonrasında bunları etkili şekilde denetlemeye çalışmak gereksiz bir karmaşaya yol açıyor ve dahası, bu şekilde iyi sonuç vermiyor."

"Genel olarak, mevcut durum artık B takımlarının üreticilere kıyasla çok rekabetçi olmasına izin verirken, A takımları da B takımına sahip olmaktan faydalanıyor. Bu çözülmezse, şampiyonluk hedefi olan her takımın aslında bir B takımına sahip olması gerektiği anlamına gelir, ki Formula 1 böyle olmamalı."

Brown, taraflar arasındaki işbirliğinin sadece pist üstünde kalmadığını, aynı zamanda daha fazla müşteri takımına sahip olan büyük takımların, bu konuda siyasi anlamda bir avantaj elde ettiğini söyledi.

"Üstelik, A takımlarının oylama konusunda B takımlarına yaptıkları baskı, bireysel takım özgürlüğüne dayalı eşitlikçi bir spor oluşturma çabalarıyla da tutarlı değil."

"Daha önce de söyledim, ki eminim bu takımlar bunu kabul etmeyecektir, bazı küçük takımlar oylarını sırf A takımları mutlu olsun diye kendi lehine olmayacak şekilde kullanıyorlar."